Le Sénégal reste prudent face au Malawi

Après la victoire face au Burundi (1-0) et le match contre le Burkina Faso (1-1), les Lions de la Teranga sont opposés au Malawi à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires.

Un match capital pour les Lions de la Teranga qui espèrent rattraper les Burkinabè à la première place dans le groupe L. Mais l'entraineur intérimaire du Sénégal Pape Thiaw appelle ses joueurs à rester vigilants face à l'équipe du Malawi.



"Il n'y a plus de matches faciles dans le football africain. L'équipe du Malawi est venue pour bien faire, elle est dernière et elle a besoin de points. Mais nous avons besoin aussi des points, c'est à nous de réussir" a déclaré Thiaw.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsann donne des consignes à l'attaquant Niclas Füllkrug lors du match contre la Suisse (Euro 2024) Image : Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

Ligue des Nations UEFA

La trosième journée se poursuit ce vendredi. L'Allemagne se déplace en Bosnie-Herzégovine à 18h45TU. Et avant ce match, le sélectionneur Julian Nagelsmann a annoncé le trio de gardiens de l'équipe nationale :

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) et Janis Blaswich (RB Salzburg). L'entraineur Julian Nagelsmann se montre confiant face à la Bosnie-Herzégovine.

"Je n'ai pas d'autres attentes que de faire un bon match, que nous montrions avant tout que nous sommes fiers de jouer pour l'Allemagne et que nous nous engageons pleinement dans ce match en termes de caractère et tout mettre en œuvre et, bien sûr, gagner le match" a-t-il annoncé.

La Hongrie défie à domicile les Pays-Bas, la Turquie affronte le Monténégro, l’Ukraine sera face à la Géorgie. Des rencontres prévues ce soir à partir de 18h45 TU.