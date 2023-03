CAN 2023 (Q): Ghana & Angola, un choc des titans

Le Ghana reçoit l'Angola, un adversaire de haut niveau, dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2023. Un match crucial entre deux équipes en tête du groupe E.

Sept matches sont au programme aujourd'hui dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires à la CAN 2023. Le plus attendu est le choc entre le Ghana et l'Angola. Les deux sélections sont en effet à la tête du groupe E avec chacune 4 points au terme de deux matches.

Mais les Ghanéens ont ne légère avance de deux buts de différence par rapport à leurs adversaires angolais. Le match Ghana & Angola va se dérouler au stade de Kumasi au Ghana à 17h00 TU. Cette rencontre pourrait départager les deux équipes. Et les perdants seront sous pression des Centrafricains et Malgaches.

En effet, la Centrafrique est en 3e position au classement, mais avec un même nombre de points (1) avec Madagascar. Les deux formations vont se croiser tôt pendant la journée à 11hTU. Le Cameroun, sept fois vainqueur de la CAN, jouera contre la Namibie. Gabon - Soudan fait aussi partie des affiches intéressantes de la journée.

Le Bénin fait match nul contre le Rwanda

Alors qu’ils devaient remporter cette rencontre à domicile afin d'engranger trois points, les Guépards n’ont pu faire mieux qu’un match nul contre le Rwanda (1-1). Au terme des trois journées, les Guépards sont toujours derniers dans le groupe L, avec un point (1), juste derrière les Amavubi du Rwanda 2 points.

Le groupe L que domine le Sénégal 6 points. Les Sénégalais qui rencontrent demain leurs poursuivants, les Mozambicains. En ce qui concerne le deuxième match, la Sierra Leone a fait également match nul contre Sao Tomé et Principe 2-2.

Les éliminatoires à l'Euro 2024 débutent aujourd'hui.

Huit match sont au programme aujourd'hui, huit autres auront lieu demain. Parmi les affiches de demain, on peut parler de la Suède qui accueillera la Belgique. Un match test pour le nouveau sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco. L'attaquant belge Lois Openda estime que le nouvel entraineur pourra apporter une plus-value :

"Tedesco veut gagner des matches avec la Belgiue, il veut continuer sur le même élan comme son prédécesseur, qui a fait briller la génération dorée des Diables Rouges", a-t-il fait savoir. D'autres affiches intéressantes attendues demain: la France jouera contre les Pays-Bas, la République tchèque fera face à la Pologne.