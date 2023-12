Editorial : la DW fait peau neuve

La DW adopte un nouveau look qui met l'accent sur l'accessibilité et un design agréable pour les utilisateurs. Voici quelques nouveautés, présentées par la rédactrice en chef de la DW, Manuela Kasper-Claridge.

Un nouveau look, un design moderne et optimisé, le tout pour une meilleure expérience utilisateur : pendant des mois, nos web designers ont travaillé sur l’évolution de notre site web et de notre application. J'aimerais vous présenter ici quelques-unes de ces nouveautés.

L'inclusion et l'accessibilité sont au cœur de l'évolution de notre identité visuelle. A l'avenir, nos contenus seront encore plus accessibles et sans barrières.

Les performances techniques de notre site web et de notre application ont été optimisées afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

Grâce à une meilleure vue d'ensemble, vous trouverez encore plus rapidement les informations souhaitées. Nous modifions notre police de caractères afin de rendre la lecture encore plus agréable. Des adaptations visuelles des menus et des arrière-plans permettent de clarifier l'apparence générale et de renforcer la possibilité de nous identifier comme source d'information fiable.

Notre palette de couleurs et nos infographies bénéficient également d'une mise à jour dynamique. Vous allez découvrir des couleurs plus vives et des graphiques qui présentent des informations complexes de manière compréhensible.

Nous voulons accélérer et faciliter la reconnaissance de nos contenus. Nous souhaitons que vous preniez encore plus de plaisir à utiliser notre site web et notre application.

Le nouveau look de dw.com n'est qu'un début. Dans les mois à venir, d'autres changements suivront sur les plateformes où l'on peut trouver les contenus de la DW.

N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et de vos impressions sur le nouveau design de la DW. Nous nous réjouissons d'avance de votre feed-back.