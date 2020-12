Edin Terzic, un néophyte à la tête du Borussia Dortmund

Aussi loin qu'il s'en souvienne, Edin Terzic est fan du Borussia Dortmund. C'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'il a racontées hier en conférence de presse :

"Beaucoup de gens savent que je suis de la région, je suis né à 30 kilomètres d'ici. Je suis venu au stade pour la première fois à l'âge de neuf ans. Depuis, j'ai toujours su que j'avais cette équipe dans mon coeur; mais je n'aurais jamais pensé que j'aurais un tel travail ici", a-t-il déclaré.

Ancien adjoint de Bilic

Auteur d'une modeste carrière de footballeur, notamment en quatrième et cinquième division allemandes, Edin Terzic est arrivé en 2010 au Borussia Dortmund, en qualité d'entraîneur de jeunes, d'abord chez les moins de 19, puis chez les moins de 17 ans.

En 2013, le bon travail d'Edin Terzic, dont le père est bosnien et la mère est croate, lui a valu d'être engagé comme assistant de Slaven Bilic, l'ancien sélectionneur de la Croatie. Les deux hommes ont travaillé ensemble en Angleterre, du côté de West Ham, puis en Turquie, au Besiktas Istanbul.

Un football offensif

En 2018, Terzic est revenu à Dortmund, où il est devenu l'assistant de Lucien Favre. Après le licenciement du technicien suisse, le voilà aux commandes de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. Son principal défi sera de redonner confiance à son équipe, qui reste sur trois revers en championnat, dont ce cinglant 5-1 à domicile face au promu Stuttgart :

"Maintenant, il faut voir avec l'équipe comment nous allons procéder et réagir sur le terrain. Le truc, c'est qu'il y a deux possibilités pour gagner un match : tu peux essayer de prendre un but de moins que ton adversaire. Personnellement, je suis plus en faveur de faire en sorte de marquer un but de plus que l'équipe d'en face, en gros", promet-il.

Edin Terzic a travaillé pendant plus de deux ans aux côtés de Lucien Favre

C'est donc un football offensif que veut proposer cet ancien attaquant. A voir ce que cela va donner ce soir, sur la pelouse du Werder Brême, pour le compte de la 12ème journée de Bundesliga. Une rencontre qui débutera à 19h30 en temps universel.