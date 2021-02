Ebola ressurgit dans l'est de la RDC

Les habitants de cette région craignent la propagation rapide du virus car depuis le 18 novembre dernier, date à laquelle la fin de la onzième épidémie a été officiellement déclarée, certains ne respectent plus les mesures barrières.

D’où des appels à l’intention du gouvernement congolais et des organisations internationales à redoubler d'efforts pour riposter contre cette nouvelle épidémie d’Ebola qui menace.

Le nouveau cas d’Ebola enregistré dans la zone de santé de Butembo était une femme. Il s’agissait de l’épouse d'un ancien patient qui, lui, avait guéri d'Ebola. La patiente est décédée le 3 février.

L'équipe de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) a confirmé la présence du virus dans l’échantillon de la défunte.

"Personnellement je n'ai pas été surprise. Je pense que l’équipe de riposte n'avait pas bien fait son travail, concernant le suivi des personnes déclarées guéries de la maladie à virus Ebola", a estimé Zawadi, une habitante de Butembo.

Elle déplore aussi le non-respect des règles d'hygiène élémentaires au quotidien : "Les lave-mains ne sont plus visibles dans des hôpitaux, les écoles et d'autres endroits publics. Actuellement le contrôle n'est plus rigoureux au niveau des barrières."

Les autorités rassurent

Dès que la présence du virus a été confirmée à Butembo, le gouvernement provincial a dépêché sur place le ministre de la Santé, qui a tenté de rassurer la population sur les mesures déjà prises pour éradiquer l'épidémie.

"Prenons la chose au sérieux, serrons-nous les coudes, que chacun apporte sa participation pour endiguer cette épidémie. Que la population se tranquillise tout en respectant les règles d'hygiène. Nous gérons deux épidémies au même moment, pour le coronavirus, nous faisons de notre mieux pour respecter les mêmes règles d'hygiène, ainsi faisant, nous mettrons fin à ces deux épidémies", a conseillé le ministre provincial.

Écouter l'audio 02:15 "Personnellement je n'ai pas été surprise par la résurgence de la maladie" (Zawadi)

Plusieurs organisations internationales ont déployé des équipes contre Ebola. C'est le cas aussi de l’OMS qui a dépêché une équipe d’épidémiologistes sur place pour apporter un soutien en cas de besoin.

L'UNICEF a aussi annoncé l’envoi de personnel supplémentaire ainsi que de matériels et de fournitures médicales.

Pour Kigusu Richard, qui enseigne à la faculté de la santé communautaire dans une université de Butembo, le devoir de prendre en charge la riposte ne devrait pas revenir aux organisations internationales, mais au système de santé congolais.

"Les organisations internationales viennent appuyer notre système de santé. Pour aujourd'hui on se rend compte que la relève a du mal à être assurée par notre système de santé. Il faut que notre système de santé soit rapide pour répondre aux problèmes d'épidémies dans la région. Pour mettre fin à cette épidémie, il faut mettre en place une politique de suivi des guéris. Sinon, cette maladie sera endémique."

L'Organisation Mondiale de la Santé annonce que 70 contacts avec des malades d’Ebola ont été identifiés dans l’agglomération.