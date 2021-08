Ebola, difficile contrôle du virus en Guinée

Si en Côte d’Ivoire, une opération de vaccination a été lancée dans le quartier des Deux Plateaux à Abidjan où a séjourné la jeune Guinéenne diagnostiquée positive au virus Ebola, en Guinée, les équipes de veille sont réactivées pour identifier d'éventuels cas suspects à Labé, la localité de provenance de la jeune femme.

La Guinée annonce avoir identifié 58 personnes qui ont été en contact avec la jeune Guinéenne chez qui le virus Ebola a été détecté, alors qu’elle se trouvait dans la capitale économique ivoirienne Abidjan.

Le casse-tête des cas contact

La Guinée a déjà été sévèrement éprouvée par la fièvre hémorragique due au virus Ebola, qui y avait tué 2.500 personnes entre fin 2013 et 2016.

Les autorités guinéennes quant à elles s’efforcent de se montrer rassurantes. "Quand nous avons reçu cette information, nous avons toute suite mis en place une équipe et un schéma d'investigation", a déclaré Mamadou Houdy Bah est le directeur régional de la santé de Labé.

Mais ce que le directeur régional de la santé de Labé ne dit pas c’est que le seul centre possible pour une prise en charge des cas contacts est saturé de patients atteints de la Covid-19.

Obligés de sortir pour manger

Alors les cas contacts ont été placés en quarantaine à domicile, pour une période d'observation de 21 jours. Difficile donc de les contrôler dans ces conditions, selon le journaliste Abdoulaye Sadio.

"J’ai lu dans la presse qu'un monsieur a été testé positif à Labé et qu’il est porté disparu à l'annonce des résultats. Donc si les autorités développent un mécanisme pour pouvoir les surveiller, ça pourrait marcher mais ce n'est pas du tout facile. Parce que ce sont des gens qui vivent au jour le jour, certains sont obligés de sortir pour manger", a-t-il déclaré.

La Guinée, assistée de l'OMS, a livré à son voisin 5.000 doses de vaccin anti-Ebola deux jours après l'annonce à la Côte d'Ivoire.

Concernant l’origine de la maladie, les autorités guinéennes disent ne pas connaitre où la contamination a eu lieu.

Difficile traçabilité

"Pour le moment, on n’a pas d’information parce que d'abord Labé n'est pas une zone où on a l'habitude d'enregistrer des cas d'Ebola. Cette dame n'a jamais voyagé mais on ne peut pas tout réfuter. Pour le moment, on n’a pas d'informations qui puissent permettre d'affirmer qu'il y a eu un cas d'Ebola", a estimé Mamadou Houdy Bah, le directeur régional de la santé de Labé en mettant ainsi en cause le diagnostic établi par la Côte d'Ivoire sur la Guinéenne.

Pourtant lors de son voyage, la jeune femme a traversé la Guinée forestière, où s'était déclenchée l'épidémie de 2021, mais aussi celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre la fin 2013 et 2016 et qui a tué plus de 11.300 personnes, principalement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone.