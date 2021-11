Droits et libertés (magazine)

Le magazine des droits humains, de tous les droits humains: politiques, civils, économiques, sociaux et culturels.

Chaque semaine, Droits et Libertés propose un éclairage sur une atteinte à la dignité humaine, mais aussi sur le combat, mené sous toutes les latitudes, par des défenseurs des droits de l’homme. De la peine de mort à la discrimination des minorités, de la répression du droit syndical à la persistance de pratiques traditionnelles dégradantes – ce magazine concocté et présenté par Sandrine Blanchard est là pour illustrer l’universalité des droits humains. Diffusion : le mardi et le jeudi à 17h30 en temps universel (TU) !