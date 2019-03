Drogba, 5e meilleur joueur étranger de l'histoire de Premier League

Entre 2005 et 2006, puis de 2010 à 2015, Didier Drogba a inscrit 164 buts dans 381 matches, sous le maillot de FC Chelsea .

L’attaquant ivoirien a été élu meilleur buteur de Premier League à deux reprises, et a remporté quatre fois le championnat d’Angleterre, et une Ligue des champions en 2012.

Selon un sondage organisé par la chaine britannique BBC, Didier Drogba a obtenu 6% des 250.000 votants.

Le premier à avoir récolté plus de voix, c' est le Français Thierry Henri avec Arsenal, 45 %, puis le Portugais Cristiano Ronaldo quand il jouait à Manchester United 14%, le Français Eric Cantona 12 % avec Manchester United, le quatrième étant l’Argentin Sergio Aguero qui a obtenu 8% des votants.

Coupe d'Afrique des nations

Les matches amicaux en vue de préparer la CAN 2019

Six matches étaient au programme mardi. La Mauritanie s’est mesurée au Ghana. Et sans surprise, les Ghanéens quadruple vainqueurs de la CAN se sont imposés 3-1 face aux Mauritaniens qualifiés pour la première fois à la compétition

Le Sénégal, la première sélection africaine selon le dernier classement FIFA, a joué à Dakar contre le Mali.

Les Lions de la Teranga ont battu 2-1 les Aigles du Mali - avec un but de l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané.

De son côté, la Côte d’Ivoire a battu 1-0 le Liberia. Le but ivoirien a été inscrit sur pénalty dans les temps additionnels. A rappeler que le Libéria n’est pas qualifié pour la CAN 2019.

L'Egypte, pays hôte de la CAN 2019, s'est inclinée

Face au Nigeria, les Pharaons, privés de leur vedette Mohamed Salah, se sont inclinés 1-0 à domicile. Le seul but de la rencontre signé Peter Onuachu qui évolue au FC Midtjylland au Danemark.

Une autre rencontre amicale opposait l’Algérie à la Tunisie. Les Algériens ont battu 1-0 leurs voisins Tunisiens.

Enfin, le Maroc a accueilli à domicile l’Argentine: le match amical le plus attendu s'est joué sans Lionnel Messsi, et Angel Di Maria.

Au coup de sifflet final, c'est la sélection Argentine qui s’est imposée 1-0. Un but signé Angel Correa à la 83e minute.