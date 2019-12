Dortmund-PSG: " nous abordons ce duel avec confiance " H-J Watzke (Dortmund)

Deuxième du groupe C, derrière le FC Barcelone, le Borussia Dortmund affronte le Paris Saint-Germain. Le club parisien a terminé la phase de poules avec succès, 5 victoires et un match nul, se présente ainsi comme un gros client pour le Dortmund, vice-champion d’Allemagne.

Mais le directeur exécutif Hans-Joachim Watzke est confiant : "le Paris Saint-Germain est un tirage excitant, très intéressant pour nous et pour nos fans. Nous abordons ce duel avec confiance"

L’affiche Dortmund –Paris Saint Germain, est aussi une opportunité pour l’entraineur parisien Thomas Tuchel de faire face à une équipe qu’il a entrainée et où il a été licencié à l’issue de la deuxième saison malgré le meilleur les belles performances du club dont la Coupe d’Allemagne en 2017.

Chelsea-Bayern Munich

Le club londonien, vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa, est un adversaire de taille a prévenu Manuel Neuer, le gardien bavarois.

"Chelsea est une équipe dangereuse, nous devons la prendre extrêmement au sérieux et aller à Londres avec toute la concentration nécessaire" a-t-il dit.

Tottenham-RB Leipzig

Leipzig est un autre représentant allemand invité à Londres mais pour affronter Tottenham. Le plus jeune club de la Bundesliga, mais actuel leader du championnat est ainsi appelé à faire preuve de maturité à ce stade de compétition face à Tottenham, finaliste malheureux de la dernière édition de Ligue des champions.

Il faut rappeler que les amtches aller des 8es de finale se joueuront les 18-19 et 25-26 février, alors que les matches retour sont programées les 10-11 et 17-18 mars 2020.