Dortmund, le mur jaune infranchissable pour Monaco

Le stade Iduna Park de Dortmund était plein à craquer. En première période,l’AS Monaco a bien tenu, aucune de ces deux équipes n'a pu trouver le chemin des filets. Mais dès le retour des vestaiaires après la mi-temps, le Borussia Dortmund a trouvé la faille de la défense monegasque. Et marqué un premier but à la 51è minute, but signé Jacob Bruun Larsen.

Le début de la fin pour Monaco

Les Monégasques ont concédé pas mal d’occasions. Après avoir tiré sur la barre transversale à la 69e minute, l’attaquant de Dortmund Paco Alcacera a inscrit le 2e but seulement trois minutes plus tard, grâce à une passe involontaire de Marco Reus. C'est le même Marco Reus, le capitaine des Jaunes et Noirs qui a enterré tous les espoirs de l’AS Monaco, en marquant le 3e but dans le temps supplémentaire.

L’entraineur monegasque Leonardo Jardim ne cache pas son amertume:

"Après avoir encaissé un but, nous avons essayé de sortir pour attaquer, et nous avons libéré des espaces et l'adversaire a profité de ces espaces et a alourdi le score"

Cette victoire propulse le Borussia Dortmund en tête du groupe A. Avec 6 points et 4 buts, les Jaunes et Noirs sont en avance d'un but avec l’Atletico Madrid, vainqueur du FC Bruges (3-1). Le club belge est en 3e place (0 point), l’AS Monaco en 4e position (0 point).

Pour la 3e journée, l’AS Monaco jouera contre le FC Bruges. Ces deux équipes mal placées auront la chance de se rattraper pour la Ligue Europa.

Et le 2e match opposera l'Atletico Madrid au Borussia Dortmund. Bien que qualifié pour la suite de la Ligue des champions, l’entraineur Lucien Favre estime qu’il y a encore des choses à améliorer:

"Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, mais quelques-uns d'entre eux ont une très grande personnalité et un bon caractère, ils sont presque leaders dans l'équipe quand ils jouent c'est bien. Mais il est très très important pour l’équipe, lorsque nous sommes sous pression, de garder notre standard. C'est la chose la plus importante."

Schalke 04 s’est imposé (1-0) hier sur la pélouse moscovite face à Lokomotiv Moscou. Mardi, le Bayern Munich a été tenu en échec par l'Ajax Amsterdam (1-1) et Hoffenheim s’est incliné à domicile (1-0) face à Manchester City.