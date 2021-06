Don de sang pour les victimes des attaques au Burkina Faso

Burkina Faso: les principales attaques jihadistes depuis 2015

Mars 2018 : l'ambassade de France et l'état-major burkinabé pris pour cibles

Le 2 mars 2018, des attaques simultanées visent l'état-major des armées burkinabè, en plein centre-ville, et l'ambassade de France. Huit militaires sont tués et 85 personnes blessées. L'attentat est revendiqué par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda. Pour la première fois, les assaillants ont utilisé une voiture piégée.