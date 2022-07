Difficile repentance de Blaise Compaoré peu appréciée

Blaise Compaoré a été condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara. Le pardon de Blaise Compaoré était toutefois une démarche prévisible, estime l'analyste politique burkinabè, Maixent Somé. Ecoutez l’interview de Maixent Somé en cliquant sur l’image ci-dessous.

"Je demande pardon au peuple burkinabè pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara", a indiqué l'ex-chef de l'Etat dans un message lu par le porte-parole du gouvernement burkinabè Lionel Bilgo.

Écouter l'audio 01:47 "Le dernier voyage de Compaoré à Ouaga lui a fait prendre conscience de la réalité" (Maixent Somé)

"J'assume et déplore du fond du cœur, toutes les souffrances et les drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon", poursuit Blaise Compaoré.

Blaise Compaoré, était arrivé au pouvoir en 1987 à la faveur d'un putsch qui avait coûté la vie au président d'alors, Thomas Sankara, icône panafricaine aux idées "progressistes", dont il était un des proches amis avant qu'il ne soit tué.

En avril, le tribunal militaire de Ouagadougou l'avait été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans cet assassinat, à l'issue d'un procès fleuve de six moi