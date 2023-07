Didier Drogba met en garde contre les "faux agents"

"S'il vous plaît, j'ai besoin que vous écoutiez ce message. Faites attention à qui vous faites confiance. Ne faites jamais confiance à une personne qui veut votre argent."

C'est par ces mots que commence cette vidéo de Didier Drogba. L'ancien international ivoirien qui a lancé une campagne de prévention et de sensibilisation avec la FIFPRO (le syndicat international des joueurs et joueuses de football) et l'OIT (l'Organisation Internationale du Travail).

De nombreuses mésaventures

Une campagne qui comprend notamment une brochure destinée aux joueurs et contenant des conseils pratiques tels que la manière d'identifier un faux agent, ce qu'il faut rechercher dans un contrat, par exemple.

"Certains de nos amis ont payé toutes les économies de leur famille, tout ce qu'ils avaient, mais ils n'ont jamais joué à l'étranger", explique Drogba dans sa vidéo. "Au lieu de cela, ils sont restés bloqués dans un aéroport, ou dans un espace miteux, sous un stade avec 20 autres personnes, ou ils ont vécu sous un pont, ou ils ont même été jetés en prison en Asie."

Le meilleur agent, c'est soi-même

Un phénomène malheureusement pas nouveau, et très récurrent. La FIFPRO a récemment mené une enquête auprès de 263 joueurs de sept pays africains et a découvert que plus de 70 % d'entre eux avaient été contactés spontanément par quelqu'un qui leur avait promis de les aider à changer de club.

Au Gabon comme ailleurs, beaucoup de jeunes rêvent d'une carrière à l'étranger Image : KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

Le plus souvent, les joueurs approchés se sont vus proposer un essai (43%) ou un contrat avec un club (39%) - et 56% n'ont pas obtenu l'essai qui leur avait été promis, tandis que 44% n'ont pas signé le contrat qu'ils s'attendaient à signer.

L'ancien joueur de Chelsea qui rappelle également que "le meilleur agent n'est pas celui en qui vous pouvez avoir confiance, le meilleur agent que vous puissiez avoir, ce sont vos performances. Elles ne mentent jamais. Plus vous êtes performant, plus les clubs viennent vous voir jouer."