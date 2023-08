DFB- Pokal : un week-end émaillé par des violences

Dimanche dernier, lors de la rencontre entre le Lokomotive Leipzig et l'Eintracht Francfort, l'arbitre Michael Bacher n'a eu d'autre choix que d'interrompre la rencontre au milieu de la seconde période, alors que l'Eintracht menait 3-0. Motif : des hooligans du Lokomotive Leipzig, connus pour leur accointance avec l'extrême-droite, ont envoyé toutes sortes d'objets sur la pelouse, ainsi que des pétards sur leurs propres supporters handicapés, situés au premier rang. Une situation qu'a dénoncée l'entraîneur Almedin Cita en conférence de presse, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une minorité :

"Ces gens devraient se poser des questions sur la manière dont ils mènent leur vie. C'est triste, mais tant qu'on reste silencieux face à ce genre de situations, il ne se passera rien. Peut-être qu'un jour, on fera comme en Angleterre, et on interdira ces gens de venir au stade. Mais tant qu'on ne les punit pas, ça continuera ainsi", a déclaré Cita.

"Ça m'attriste pour le club, car 99% des gens ici ne sont pas comme ça. Cette minorité ne connaît que les mots 'haine', 'guerre', 'violence'. Je ne peux plus me taire face à ça."

Green traité de singe, Zorniger monte au créneau

La veille, à Halle, toujours en Allemagne de l'Est, c'est le joueur du Greuther Fürth Julian Green qui a été pris à partie. L'attaquant américain a été traité à plusieurs reprises de "singe" par une personne dans les tribunes. Pour Alexander Zorniger, l'entraîneur de Fürth, il faut faire preuve de courage civique et dénoncer clairement les personnes qui tiennent ce genre de propos. Car si l'on reste silencieux, cela fait le jeu de l'AfD, le parti d'extrême-droite :

"Quand on entend quelqu'un traiter une autre personne de singe pour la cinquième fois, il faut avoir le courage de se lever et de dire stop ! Que ce soit ici, ou dans n'importe quelle ville d'Allemagne", a martelé l'entraîneur passé par le RB Leipzig ou encore le VfB Stuttgart.

Alexander Zorniger entraîne le Greuther Fürth depuis octobre 2022 Image : Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

"Nous sommes un pays formidable, et on doit se comporter en conséquence. Si l'on ne fait rien, alors la racaille brune, qui siège aussi au Bundestag, prendra du poil de la bête. Il faut empêcher cela. Et ce n'est pas au gouvernement ou à une institution de mettre ça en place, mais nous, les citoyens."

A noter que samedi soir, lors du match de Supercoupe entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, l'attaquant du Bayern Mathys Tel a été victime d'insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux.