DFB Pokal : le RB Leipzig est en finale

Il n'y a pas eu de miracle pour Hambourg.

Désormais pensionnaire de 2. Bundesliga, le Dinosaure, comme on le surnomme en Allemagne, a logiquement subi la loi du RB Leipzig, actuellement 3ème de Bundesliga.

Les hommes de Ralf Rangnick se sont imposés (3-1) avec notamment un nouveau but de Yussuf Poulsen.

C'est la 19ème réalisation toutes compétitions confondues pour le joueur Danois, l'homme de la saison côté Leipzig.

C'est la première finale de Coupe d'Allemagne pour le RB. Un beau cadeau pour le club qui fêtera ses 10 ans le 19 mai prochain.

A Berlin, ils seront opposés soit au Bayern Munich soit au Werder Brême.

Les deux clubs qui viennent de s'affronter à Munich en Bundesliga samedi dernier, se retrouvent ce soir, dès 18h45 TU à Brême.

Liga : le FC Barcelone se rapproche du titre

En s'imposant (2-0) face à Alavés grâce à des buts de Carles Aleñá et Luis Suarez, les Catalans se sont offerts le droit d'être sacré dès ce samedi, voir même dès ce soir si l'Atletico Madrid chute face à Valence.

Le Barca est toujours en lice pour faire le triplé puisque le club est encore en course en Coupe du Roi et en Ligue des Champions.

Premier League : Tottenham sur le podium, City face à United pour le titre

En Angleterre, Tottenham a repris un peu d'avance sur Chelsea et conforté sa place sur le podiume en battant Brighton (1-0) lors d'un match en retard de la 33ème journée.

Les Spurs comptent trois points d'avance sur les Blues au classement.

A noter sinon, lors du match nul (1-1) entre Watford et Southampton, le but de l'attaquant Shane Long. Ce dernier a la particularité d'être le plus rapide de l'histoire du Championnat d'Angleterre, puisqu'il a été marqué après seulement 7 secondes de jeu.

Ce soir, à 19hTU, le derby de Manchester pourrait bien être le match du titre.

Entendons par là qu'en cas de victoire sur son rival United, Manchester City compterait un point d'avance sur Liverpool à seulement trois journées de la fin du championnat.

Bien que le match se dispute à Old Trafford, les hommes de Pep Guardiola sont évidemment favoris.

Actuellement, plus de 24 points séparent les deux équipes au classement, signe du gouffre sportif qui existe depuis quelques années entre les deux clubs ennemis.

Et si la coutume veut que les derbys soient des matchs à part dont l'issue est difficiellement prévisible, le technicien espagnol a déclaré en conférence de presse que pour lui ce match était devenu plus ouvert et qu'Old Trafford n'avait "plus grand chose d'effrayant".

NBA : Joel Embiid et les Sixers au prochain tour

Les Sixers de Philadelphie se sont qualifiés pour le second tour des play-offs de la conférence est.

Un ticket obtenu, évidemment, grâce au très bon match de Joel Embiid.

Le Camerounais a inscrit 23 points et pris 13 rebonds en seulement 20 minutes de jeu face au Brooklyn Nets.

Au prochain tour, Joel Embiid et ses coéquipiers seront opposés à Toronto.