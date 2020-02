DFB Pokal : Dortmund et Leipzig au tapis

Comme la saison passée, le BvB a chuté à ce stade de la compétition face à la même équipe mais cette fois-ci les hommes de Lucien Favre ne sont même pas allés aux tirs au but puisque le Werder s'est imposé 3-2 dans le temps réglementaire.

Cette élimination est un gros coup dur pour le Borussia qui paraissait très en forme en ce début d'année 2020 avec trois victoires de suite en championnat et 15 buts inscrits.

Pour le Werder, actuellement seulement 16ème en Bundesliga, cette victoire va permettre de souffler pendant au moins quelques jours.

Leipzig craque aussi

Julian Nagelsmann, l'entraineur du RB Leipzig

Autre surprise hier, la défaite du RB Leipzig. Finaliste la saison dernière, Timo Werner et ses coéquipiers ont été battu par l'Eintracht Francfort 3-1.

Filip Kostic est le grand artisan de la victoire du côté des Aigles puisqu'il a inscrit un doublé.

Depuis le début de l'année 2020, Leipzig, auteur d'une superbe première partie de saison, n'a remporté qu'un seul match toutes compétitions confondues.

Ça passe pour Schalke et Düsseldorf

Les Knappen ont dû attendre les prolongations et un but de Benito Raman pour s'imposer 3-2 face aux Berlinois et donc se qualifier pour les 1/4 de finale.

Le Fortuna Düsselford a lui largement dominé Kaiserslautern 5-2.

Ce soir, suite de ces 1/8ème de finale, avec entre autre un choc entre le Bayern Munich et Hoffenheim, à 19h45 TU.

CAN : Drogba d'accord avec Infantino

Didier Drogba

Didier Drogba a apporté son soutien à la proposition de Gianni Infantino de n'organiser la CAN que tous les 4 ans.

"Cela peut être une bonne chose parce que cela donnerait une saveur bien particulière à ce trophée par sa rareté", a déclaré l'ancien joueur de Chelsea. "Maintenant c'est un compromis, un juste milieu qu'il faut trouver. Les Fédérations africaines doivent se réunir pour en discuter", a-t-il ajouté.

Samedi à Rabat, le président de la FIFA Gianni Infantino a présenté plusieurs mesures pour accroître la compétitivité du football dont celle d'organiser la Coupe d'Afrique des nations "tous les quatre ans" au lieu de deux actuellement suivant ainsi le modèle de l'Euro ou encore de la Coupe du monde.