Reprise du procès de la "tentative de coup d'Etat" en RDC

Au second jour d'audience, juges et avocats sont toujours concentrés sur les préalables du procès.

Le procès avait ouvert vendredi 7 juin devant un tribunal militaire de Kinshasa en République démocratique du Congo. La seconde audience de jugement de la "tentative de coup d'Etat" du 19 mai dernier s'est tenue ce vendredi 14 juin à Kinshasa. Une cinquantaine de personnes - 51 au total- sont jugées pour "attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme".

Mais le jugement sur le fond de l'affaire n'a toujours pas commencé. Cette deuxième audience a été consacrée aux préalables présentés par les avocats. "Les avocats tentent par exemple de convaincre le tribunal qu'il n'est pas compétent pour juger des civils", expliquait, dans le journal de 17hTU, le correspondant de la DW sur place, Jean-Noël Ba Mweze. "D'autres avocats ont parlé de tortures sur les accusés".

La question de ressortissants étrangers

Parmi les prévenus, il y a des ressortissants étrangers, notamment trois Américains, un Belge et un Canadien. Certaines sources évoquaient de demandes d'extradition des Etats-Unis et de la Belgique ces derniers jours. Mais "cela n'est pas confirmé encore par les avocats", explique notre correspondant. "En plus la RDC n'a pas encore signé d'accord d'extradition avec la Belgique", explique, au micro de la DW, Maître Shela Masingo, l'avocat de Jean-Jacques Wondo. Et de confirmer : "La Belgique n'a pas demandé l'extradition".

L'instruction du dossier commencera seulement après les étapes préliminaires de ce procès. La prochaine audience aura lieu mardi prochain, le 18 juin.