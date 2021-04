Des soldats kényans dans l'est de la RDC

L'annonce de l'arrivée prochaine des troupes kenyanes a été faite par le président congolais Félix Tshisekedi en marge d'une visite de son homologue kényan Uhuru Kenyatta.

Cette annonce intervient alors que la situation sécuritaire dans l’est de la RDC s’est détériorée avec une multiplication des attaques de groupes rebelles contre la population civile.

Lire aussi : Violences dans l’est de la RDC

Lutter de manière plus efficace contre les groupes rebelles armés qui pullulent dans la région a motivé la décision de faire intervenir des troupes kényanes.

Des soldats kenyans en mission en Somalie en 2012 pour lutter contre des forces du mouvement terroriste Shebab.

Une source d'espoir

Ces soldats qui seront déployés dans les prochains jours devraient venir appuyer les forces armées congolaises qui luttent contre les groupes rebelles considérés comme des terroristes. Une bonne nouvelle, selon Stewart Muhindo qui milite au sein du mouvement citoyen Lucha à Beni.

D'après lui, le fait "qu'on ait recours à un acteur qui a une expérience avérée dans le combat contre le terrorisme est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, le Kenya n'a aucun intérêt avéré dans la déstabilisation du Congo. Nous espérons tout de même que la mission kenyane sera effectivement dédiée à l'action, qu'elle combattra, que ce ne soit pas seulement un nouvel acteur mais une nouvelle approche, une nouvelle énergie."

Si la venue prochaine de troupes kényanes suscite de l'espoir, une intervention de certains autres pays voisins comme l'Ouganda n’est pas désirée.

"L'Ouganda dans un passé encore récent est intervenu dans la déstabilisation de notre pays. On sait aussi que les rebelles ADF et la Codéco qui insécurisent Beni, sont en lien avec l'Ouganda. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi devraient être écartés de toute action visant à rétablir la paix dans l'est du Congo", estime Stewart Muhindo.

Lire aussi : La paix dans l’est de la RDC dépend aussi du Burundi et du Rwanda (Nene Morisho)

Écouter l'audio 02:05 Cliquez pour écouter l'audio

Miser sur une armée professionnelle

Pour le professeur Nkere Tanda de l'Université de Kinshasa, les autorités devraient néanmoins donner à l'armée congolaise les moyens de sécuriser cette région.

"Tant qu'on va dépendre des troupes étrangères pour régler la question de l'insécurité dans l'est cela ne marchera pas. On doit plutôt concentrer les efforts sur la création d'une armée professionnelle. L'armée congolaise doit apprendre à gérer ce problème", confie Nkere Tanda.

Pour l'heure, aussi bien l'armée congolaise que les troupes onusiennes présentes dans l'est de la RDC peinent à assurer la sécurité des populations dans la région.