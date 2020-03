Des réactions qui ont l'air d'une douche froide pour Alpha Condé

Des réactions après la tenue du référendum constitutionnel très controversé et les législatives du 22 mars qui ont l'air d'une douche froide pour le président, Alpha Condé.

L’observation du double scrutin avait déjà été boycottée par l’Organisation économique des Etats de l’Afrique de l’ouest, la Cédéao, l’Union africaine et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Après la France, c’est au tour des Etats-Unis de condamner hier les violences liées aux scrutins qui ont fait une trentaine de morts selon l'opposition et critiqué le pouvoir.

La France a de son côté, jugé non crédibles, le référendum constitutionnel et les législatives.

Avec ces sorties, le président guinéen Alpha Condé semble plus que jamais isolé. C’est ce qu’estime Danioko Issa, analyste politique ivoirien.

