Des nouvelles mesures pour endiguer la Covid-19 en Allemagne

Plus de 6.000 nouvelles contaminations à la Covid-19 en 24h ! Des chiffres qui ne cessent d'augmenter depuis plusieurs jours. Alors l'Allemagne a réagit ce mercredi avec de nouvelles restrictions décidées par les dirigeants de l'Etat et des Länder, les régions allemandes. Décisions prises lors d'une réunion entre Angela Merkel et les ministres-présidents des 16 Länders allemands.

Pourquoi maintenant ?

L'Allemagne enregistre, depuis plusieurs jours, une hausse du nombre de cas. Ce mercredi 6.638 nouveaux cas étaient déclarés, soit la plus forte augmentation depuis six mois. De nouvelles règles ont déjà été prises localement les derniers jours. Mais, l'idée est d'arriver à un consensus et des règles communes pour endiguer la pandémie mais aussi éviter les critiques et incompréhensions des derniers jours dans la population.

Car en Allemagne, les Länder peuvent prendre un certain nombre de décisions de façon autonome. Ce qui fait que les règles peuvent varier d'une région à une autre, de façon très différente. Certains Länder ont ainsi mis en place, par exemple, des interdictions de séjours, en pleine vacances scolaires. Si vous venez d'une région considérée comme à risque, vous avez interdiction d'aller dans certaines régions, parfois une région voisine à quelques kilomètres, sauf si vous avez un test négatif.

Ainsi un habitant de Cologne dans l'ouest ne peut plus se rendre à Münich s'il n'a pas de test négatif. Mais un habitant de Munich peut se rendre à Cologne sans problème. Et les règles changent encore selon que le voyage est professionnel ou touristique. Difficile pour beaucoup de s'y retrouver donc.

Qu'est ce qui a été décidé ?

Ce mercredi soir, à l'issue d'une réunion avec les responsables des 16 Etats régionaux , la chancelière, Angela Merkel, a annoncé l'introduction de nouvelles mesures plus restrictives :

-Dans les villes avec un taux d’infection de plus de 50 cas pour 100.000 habitants les bars et restaurants devront fermer à 23h. Les horaires d’ouverture avaient déjà été réduits dans certaines villes, comme à Berlin.

-Le port du masque sera étendu dans l'espace public à partir d'un taux de 35 pour cas pour 100.000 habitants.

-Les événements privés (repas ou autre rencontres) seront limités à dix personnes, de deux foyers différents, dans les villes avec un taux d’infection de plus de 50 cas pour 100.000 habitants. Impossible donc, par exemple, de faire un repas avec trois familles.

- Rassemblement limités à 25 personnes dans les établissements publics et 15 dans les salles privées.

En échange, l'Etat central allemand et les régions pourraient débloquer de nouvelles aides financières pour les entreprises en difficultés.