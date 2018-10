Des guérisseurs traditionnels contaminent des enfants à Ebola à Béni en RDC

Sur 120 cas confirmés d'Ebola à Béni, au moins 30 sont des enfants de moins de 10 ans. 27 d'entre eux sont morts, d’après le ministère de la Santé. Ces enfants malades du paludisme auraient contracté le virus dans des cliniques détenues par des guérisseurs traditionnels qui ont également traités des patients atteints d'Ebola.

Les tradipraticiens utiliseraient les mêmes outils pour traiter les malades du paludisme et ceux d'Ebola. Conséquence : les enfants qui entrent sont contaminés par Ebola et meurent quelques jours après. Des faits qui aggravent évidemment la situation dans cette localité devenue l’épicentre de l’épidémie.

La résistance accélère la contagion

Mission de lutte contre Ebola à Mbandka en mai dernier.

Le ministère congolais de la Santé a signalé, dimanche 29 octobre, six nouveaux décès en deux jours portant à 170 le nombre des décès sur 267 cas recensés. Un chiffre trop élevé, dû notamment à des résistances locales à la riposte selon les autorités.

À Beni des agents de santé sont régulièrement agressés par les membres des familles de personnes mortes après avoir été contaminées par le virus d'Ebola.

Pour rappel : il faut absolument éviter tout contact avec les sécrétions des patients atteints d'Ebola, que ce soit leur sang, leur urine, leur salive, leur sperme ou leurs excréments. Et se laver les mains avec soin le plus souvent possible dans les zones contaminées.