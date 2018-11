Désinformation ciblée sur le pacte mondial pour les migrations

L'accord, adopté en juillet et qui doit être entériné par chaque État membre, est destiné à rendre les flux migratoires plus sûrs, ordonnés et réguliers. Ses détracteurs, l'extrême-droite en tête, affirment qu'il vise à contraindre les Etats à accepter l'arrivée massive de migrants.

Pour la Rheinische Post, la polémique met en évidence à quel point le débat sur le thème de l'immigration est devenu absurde dans l'opinion publique. En juillet, 192 pays membres de l'ONU ont adopté un document visant à mieux organiser et coordonner les migrations dans le monde.

Qui peut avoir des choses à y redire? Depuis fin 2015, on sait que d'importants flux de migration peuvent arriver en un temps très court. Y être préparé ne peut être qu'un avantage, estime le journal.

Entre 8.000 et 9.000 migrants d'Amérique centrale ont pris la route pour tenter de rejoindre les États-Unis où la migration a été au cœur de la campagne des élections de mi-mandat

La Mitteldeutsche Zeitung affiche elle aussi son incompréhension. Elle estime que pour des partis comme l'AfD, il serait plus logique de promouvoir le pacte pour les migrations plutôt que de le diaboliser. Après tout, il a pour objectif d'empêcher la migration économique ou, si elle a lieu, de la contrôler. Il faut pour cela un échange d'informations pour établir l'identité des migrants et leurs qualifications.

Entretemps, d'autres pays européens comme la Hongrie, l'Autriche et la Pologne ont rejoint les rangs des détracteurs, écrit encore le Kölner Stadt-Anzeiger. Cela donne des ailes à la "campagne d'horreur" de l'AfD. Le parti a sorti le sujet de ses cercles pour le mettre à l'ordre du jour au parlement, et a pris tout le monde par surprise.

La Hannoversche Allgemeine Zeitung dénonce la mauvaise communication du gouvernement allemand. Alors que l'extrême-droite mène campagne depuis des mois contre le pacte, le gouvernement n'est pas passé à l'offensive mais a laissé à l'AfD et consorts le champ libre à l'interprétation. Par ignorance et par peur de débats difficiles.

Le parti populiste AfD a fait de la lutte contre la migration son fer de lance

En voici les conséquences, renchérit la Leipziger Volkszeitung. Les populistes ont distribué les rôles. Le gouvernement se retrouve à devoir se justifier. Mais il ne doit pas céder, prévient le journal. Il ne faut pas qu'il laisse planer le doute sur sa position : les défis qui dépassent les frontières ne peuvent être relevés qu'au niveau international.

Bonne nouvelle pour l'environnement

Un autre défi mondial a retenu l'attention de la presse allemande, celui du trou de la couche d'ozone. Il pourrait se refermer d'ici 2060 et c'est une bonne nouvelle, selon die tageszeitung qui y consacre sa une avec ce titre: "Sauvetage du monde, première partie réussie". En ces temps de pessimisme environnemental, cela montre ce qui est faisable au niveau politique mondial.

Bientôt de l'histoire ancienne : le trou de la couche d'ozone devrait se refermer

Ce n'est pas par hasard que le protocole de Montréal, ratifié en 1987 pour supprimer les substances tueuses d'ozone, est considéré comme le meilleur contrat environnemental de l'Histoire. Mais à l'époque, souligne le journal, les questions environnementales étaient traitées de façon bien moins idéologiques qu'aujourd'hui.

S'il y a une chose qu'il faudrait retenir de cette bonne nouvelle sur la couche d'ozone, c'est qu'il faut à tout prix prendre au sérieux les mises en garde des scientifiques.