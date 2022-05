Début à Abidjan de la COP 15 contre la désertification

“Plus les pays sont vulnérables face à la sécheresse, plus les populations sont vulnérables” (Ibrahim Thiaw, UNCCD)

"On a fait deux pas, on a reculé d'un pas... parce qu'en 25 ans, dans un continent comme l'Afrique, la population a doublé, la demande en terre a augmenté et les ressources ont été dégradées." C'est le constat sans appel fait par Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Il y a 25 ans, entrait en vigueur la Convention qu'il dirige.