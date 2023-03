Le cyclone Freddy endeuille l’Afrique australe

Plus de 200 morts. La plupart des victimes sont recensées au Malawi et une dizaine au Mozambique, selon les derniers bilans des autorités des deux pays.

L'agence de gestion des catastrophes malawite dit s'attendre à un bilan encore plus lourd.

La région de la capitale économique du Malawi, Blantyre, a été sans doute la plus touchée. Elle a enregistré à elle seule plus de cent morts.

Ce mardi, des habitants recherchaient encore des survivants dans la boue.

"C'est la deuxième fois que cela se produit. En 2015, nous avions également connu une catastrophe pareille et c'était le 15 janvier. Mais celle de cette année, c'est pire. A ce jour, j'ai compté 12 morts et les chiffres pourraient augmenter", a déclaré Clifford Luwanda, un habitant de Blantyre.

Dans le township de Chilobwe, proche de Blantyre, des habitants sont restés abasourdis devant les restes des maisons emportées par les coulées de boue. Le vent est retombé mais la pluie persiste. Image : Thoko Chikondi/AP Photo/picture alliance

L’état de catastrophe au Malawi

Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays, dont Blantyre. Plus de 11.000 personnes ont été déplacées par la tempête dans le pays, selon les Nations unies.

L’organisation météorologique mondiale (OMM) s’inquiète de la situation après avoir analysé les premières informations.

"C'est un cyclone qui se déplace lentement. C'est une mauvaise nouvelle en termes de précipitations, car cela signifie qu'il se forme assez près de la côte et qu'il recueille plus d'humidité, donc les précipitations seront plus abondantes. Un autre effet c'est le fait qu'il se trouve dans des eaux plus chaudes et qu'il peut capter plus d'énergie et s'intensifier très rapidement au cours des douze prochaines heures, a expliqué Clare Nullis, porte-parole de l’OMM.

Le cyclone le plus long jamais enregistré

En passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, Freddy avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février. Le prévoir pour réduire les dégâts est très compliqué, estime le géographe et climatologue tchadien, Boutou Baoté.

"Ces phénomènes dans l’avenir vont être récurrents avec le changement climatique. Les prévenir nécessite une technologie très avancée et nos Etats n’arrivent pas à le faire parce qu’ils ne le mettent pas dans leurs priorités" a-t-il expliqué à la DW.

Le cyclone Freddy, formé au large de l'Australie et qui a atteint le stade de tempête début février, sévit dans l'océan Indien depuis 35 jours. Il est passé au large de l'île française de la Réunion et de Maurice en y causant des dommages limités.