Manifestations inédites à Cuba contre le pouvoir

Excédés par la crise économique qui secoue le pays et qui les affecte, des milliers de Cubains ont manifesté dimanche (11.07.2021), à travers le pays, aux cris de "Liberté!", "A bas la dictature!" ou encore, "Nous avons faim".

Plusieurs villes dont la capitale, La Havane, ont connu d’importants rassemblements. Des voitures de la police ont été renversées et endommagées par des manifestants. Des dizaines de personnes ont été arrêtées.

La diaspora cubaine solidaire

Dans plusieurs villes des Etats-Unis, dont Miami, des manifestants étaient également dans les rues pour dénoncer le pouvoir communiste qui gouverne le pays depuis 1959.

Le mécontentement est grand à Cuba depuis des mois

"C'est le moment, il n'y en a pas d'autre, que le communisme va tomber ! Et je soutiens à 100% la patrie et la vie, et à bas le communisme", dit Umberto Diaz, un Cubain de Miami.

Pour Yanelis Sales, une Cubaine vivant également à Miami, "Ces jeunes d'aujourd'hui ont finalement dit "Trop c'est trop et nous allons faire ce que nos parents n'ont pas pu faire. Les jeunes à Cuba ont finalement ouvert les yeux et nous sommes ici avec eux. Cubains, nous vous soutenons, ici, depuis les Etats-Unis."

Une autre citoyenne cubaine, Sandra Balboa, vivant elle aussi à Miami, estime que, "Je suis cubaine et je veux que mon pays soit libre, une fois pour toutes, parce que nous avons besoin de liberté, nous avons besoin que Cuba revienne sur le devant de la scène , nous avons besoin que Cuba soit libre."

La pandémie de Covid-19 a accentué le malaise social dans le pays

La pire crise depuis 30 ans

La pandémie de Covid-19 a plongé Cuba dans une grave crise économique, la pire depuis 30 ans. Les pénuries d'aliments et de médicaments se sont aggravées accentuant le malaise social.

Les difficultés économiques ont poussé les autorités à couper l'électricité plusieurs heures par jour.

Le pouvoir accuse Washington

S'il a reconnu le mécontement de certains Cubains, face à cette situation, le président Miguel Diaz-Canel a accusé l'ennemi de toujours, Washington, d'être à la manœuvre.

Pour le président Miguel Diaz-Canel, les Etats-Unis sont derrière ces manifestations

"Il y a des gens confus, et même des révolutionnaires confus, il y a des gens qui sont venus pour manifester le mécontentement qu'ils ont par rapport à la situation qu'ils vivent, mais il y a aussi un groupe de gens contre-révolutionnaires, des mercenaires, payés par le gouvernement américain, payés indirectement par des agences gouvernementales américaines pour mettre en place ce genre de manifestation", affirme le président cubain.

"Si vous voulez que le peuple aille mieux, levez d'abord l'embargo imposé depuis 1962", a aussi déclaré le président cubain.

Miguel Diaz-Canel a donné aux révolutionnaires "l'ordre de combattre", les appelant à "sortir dans les rues où vont se produire ce qu'il qualifie de provocations.

Les rues de La Havane étaient ce lundi, encore sous forte présence policière et militaire. Le gouvernement américain a réagi en mettant en garde les autorités cubaines contre tout usage de la violence à l'encontre de "manifestants pacifiques". Quant à la Russie, elle a mis en garde contre toute "ingérence étrangère" dans la crise qui secoue Cuba.