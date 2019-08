C.Ronaldo: "J'admire beaucoup la carrière de Lionel Messi"

Parlant justement de son rival argentin, Cristiano Ronaldo n’a pas caché son sentiment : "J’admire beaucoup la carrière qu’il a eue jusqu’à présent et de son côté, il a déjà dit qu’il a eu de la peine quand j’ai quitté le championnat espagnol car c’est une rivalité qu’il appréciait" a dit le Portugais dans son entretien hier avec la chaine de télé. TV 1.

Et d’ajouter : "Je n’ai aucun doute sur le fait que Messi fasse de moi, un meilleur joueur et vice versa. C’est une rivalité saine. Quand je remporte des trophées, ca doit le piquer et c’est pareil pour moi quand il gagne".

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Les deux quintuples Ballon d’or sont une nouvelle fois en lice pour remporter le prix du meilleur joueur UEFA de la saison dernière, avec le Néerlandais et défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk.

Le Soudan va lancer un championnat féminin de football

Un total de 18 clubs, divisés en trois régions, participeront à cette nouvelle compétition selon Mirvat Hussein, responsable du football féminin au sein de la Fédération soudanaise de football.

Une première du genre au Soudan où le football était entravé par l'adoption de la charia en 1983

L’annonce du championnat féminin intervient le même jour que l’intronisation du Conseil souverain du Soudan, remplaçant le "Conseil militaire de transition", au pouvoir depuis le renversement du président Omar el-Béchir.

Alain Giresse n’est plus sélectionneur de la Tunisie

Dans son communiqué, la Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé mercredi avoir mis fin "à l’amiable" au contrat qui la liait avec l’entraineur français Alain Giresse sans préciser les raisons de cette décision.

En décembre 2018, Alain Giresse avait signé un contrat de 18 mois renouvelable pour entrainer l’équipe nationale tunisienne, éliminée en demi-finale de la dernière CAN par le Sénégal.

Franck Ribéry ( Bayern 2013)

Franck Ribéry rebondit au championnat Série A en Italie

A 36 an, la légende du Bayern où il est devenu le joueur le plus titré de Bundesliga avec neuf sacres, va vivre un nouveau défi à la Fiorentina. Les supporters ont enfin espoir:

"Je me souviens quand il a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich et qu’Il était sur le point de remporter le Ballon d’or. Nous sommes heureux, nous avions besoin d’un joueur comme lui."

"Il a beaucoup d’expérience, s'il a encore la force physique , il pourra être un ailier dévastateur."

Avec son nouveau club, Franck Ribéry espère marquer davantage tant des buts que les esprits, comme il l’a fait avec le Bayern et l’équipe de France.