Crise au sein de l'UDPS de Félix Tshisekedi

Le secrétaire général du parti, le député national Augustin Kabuya, a été démis de ses fonctions à la suite d'une altercation entre ses partisans et ceux des frondeurs, au Palais du peuple à Kinshasa. Son intérim est assuré par Deo Bizibu Balola.

Cette annonce a été faite ce week-end à la presse par le nouveau secrétaire général par intérim de l'UDPS, Deo Bizibu Balola. Celui-ci a déclaré qu'il venait remettre de l'ordre au sein de son parti.

"La convention démocratique dans la session du 11 août qui a déchu l'ancien secrétaire général Augustin Kabuya de ses fonctions, la même qui l'avait investi, du reste, me confie cette mission d'assumer l'intérim pour six mois. Ma mission, c'est de mener l'UDPS vers 2028 et que personne ne vienne remettre en cause le chef de l'Etat, comme ça a été la fois passée. J'ai commencé par annoncer que les anti valeurs ne passeront pas, au sein de l'UDPS, et au niveau des hommes et des femmes qui sont en train de représenter l'UDPS au sein des institutions", dit Deo Bizibu Balola.

Du déjà vu...

Mais Fred Bauma, analyste politique et activiste au sein du mouvement citoyen Lutte pour le Changement, rappelle que les querelles au sein du parti au pouvoir, ne sont pas nouvelles.

Elles sont à l'origine des nombreux départs enregistrés au cours de l’histoire de ce parti, même du vivant du cofondateur de l'UDPS, feu Etienne Tshisekedi Wa Mulumba.

Fred Bauma estime donc qu’il revient au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, en tant qu'autorité morale du parti, de sauver ce qui peut encore l'être."Je pense que c'est dans son intérêt de pouvoir réunir toutes les factions au sein de l'UDPS et de jouer un certain rôle de médiateur. J'espère qu'il le fait d'une certaine manière, mais on ne voit pas jusque-là les résultats."

"C'est dommage !"

Pour Patrick Mundeke, conseiller de l'opposant Moïse Katumbi chargé de la jeunesse, les tensions au sein de l'UDPS fragilisent les actions du président de la République, alors que celui-ci s’efforce de mettre fin à la guerre qui déchire la partie est du pays.

"Tous ceux qui animent le parti aujourd'hui ne réalisent pas les défis qui attendent la République. Le Congo est agressé, nous attendions des réflexions politiques profondes, mais nous assistons à des actes qui diminuent le prestige du politicien congolais. C'est le leadership de Tshisekedi qui est en train d'être remis en cause par son propre parti et c'est dommage pour lui", explique Patrick Mundeke.

La permanence de l'UDPS faisant office de bureau du secrétaire général est toujours occupée par le secrétaire général sortant de l'UDPS, Augustin Kabuya, qui, selon certaines sources proches, attend la décision du président Félix Tshisekedi sur son maintien ou sa destitution.

En attendant, il aurait ordonné le lancement des travaux de réhabilitation de cette permanence.