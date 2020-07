CPI : ouverture du procès du jihadiste malien Al Hassan

Tombouctou lutte contre l'oubli

Bibliothèques désertées

L'Institut Ahmed Baba a été mis en place grâce à des fonds de la Fondation Agan Khan et des dons en provenance d'Afrique du Sud et d'Arabie Saoudite. Il disposait non seulement d'une bibliothèque et d'archives, mais aussi d'un équipement pour la conservation et la numérisation des manuscrits. Aujourd'hui, il est vide et tombe en ruine.