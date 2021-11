L'Allemagne face à la 4ème vague de Covid-19

... et pour les plus jeunes

Les autotests dans les crèches et les écoles - une routine pour les enfants. Aucun autre groupe de population n'est testé aussi régulièrement et systématiquement au coronavirus. Pourtant, le taux d'incidence des jeunes de 5 à 14 ans est trois fois plus élevé que celui des Allemands. De nombreux parents placent leurs espoirs dans la vaccination des enfants que l'EMA vient d'autoriser.