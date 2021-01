Covid-19 : la liste des traitements approuvés ou controversés

Dans la lutte contre le coronavirus, il est actuellement beaucoup question des vaccins pour la prévention de la maladie. Mais concernant la prise en charge des personnes déjà contaminées, il faut savoir qu’il existe une foule de traitements et de médicaments. Si certains ont suscité de grands espoirs pour ensuite décevoir, d’autres semblent tenir leur promesse.

Ceux qui sont éfficaces

L’Avigan (nom commercial de la molécule favipiravir) serait efficace contre divers virus à ARN

L’avigan (nom commercial de la molécule favipiravir) : produit par le Japon, il est utilisé contre la grippe et serait efficace contre divers virus à ARN. Il peut raccourcir la durée de la maladie, mais a des effets secondaires tels que des chocs anaphylactiques (réaction allérgiques grave pouvant engager le pronostic vital) ou la pneumonie. Il y a également des contre-indications concernant les femmes enceintes du fait de possibles malformations du fœtus et semble également fonctionner moins bien lorsque le virus s'est déjà multiplié.

La dexaméthasone : c’est un anti-inflammatoire qui permet de réduire la mortalité chez les patients sous respirateur et malades pendant plus de sept jours. L'OMS recommande son utilisation mais la dexaméthasone ne doit pas être utilisée trop tôt chez les personnes présentant des symptômes légers, car cela pourrait avoir un impact négatif sur le système immunitaire et peut même provoquer une maladie plus grave.

Pas recommandé

Les patients COVID-19 traités par hydroxychloroquine doivent être étroitement surveillés en raison des effets secondaires selon les spécialistes

L’hydroxychloroquine : utilisé pour lutter contre le paludisme, il était considéré comme une lueur d'espoir contre la Covid-19. Cependant, comme l'OMS, en Allemagne l'Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux qui est l’autorité de réglementation médicale a mis en garde contre l’hydroxychloroquine. "Les patients Covid-19 traités par hydroxychloroquine doivent être étroitement surveillés en raison des effets secondaires graves qui peuvent survenir pendant l'utilisation", écrit l'Institut sur son site Web.

Source de controverse

L’artémisinine : au début de la pandémie, le Covid Organics de Madagascar, une boisson à base de plantes, avait fait sensation. Une équipe dirigée par le professeur Peter Seeberger, chef de la division Systèmes biomoléculaires à l'Institut Max Planck pour les colloïdes et les interfaces, a pu déterminer au laboratoire que des extraits de la plante Artemisia sont efficaces contre le coronavirus. Mais l'étude n'a pas encore été totalement évaluée.

Une étude de phase II est actuellement en cours au Mexique. Cependant, les résultats n'ont pas encore été publiés.



Tocilizumab et sarilumab : l'effet de ces anticorps est également controversé. Ils sont normalement utilisés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et, selon une prépublication récente, devraient réduire considérablement la mortalité des patients atteints de COVID-19. Mais une autre étude a révélé que les principes actifs ne réduisaient pas vraiment la mortalité.

L'OMS déconseille l'ivermectin et estime que des tests supplémentaires sont necesaires

L’ivermectine : utilisé contre la gale et les infections par les vers, l'OMS le déconseille et estime que des tests supplémentaires sont necesaires. La "Front Line Covid-19 Critical Care Alliance", une alliance de médecins de soins intensifs américains, estime cependant qu’il peut réduire considérablement la charge virale et accélérer le rétablissement des patients.

Le principe actif du Remdesivir réduirait la durée de la maladie mais reste controversé

Le Remdesivir : son effet aussi est controversé. Son principe actif réduirait la durée de la maladie. Il n'y a toutefois pas suffisamment de preuves pour que l'OMS recommande son utilisation.

Les solutions de bain de bouche et les sprays nasaux : là également les avis sont partagés en ce qui concerne leur éfficacité. La Société allemande d'hygiène hospitalière recommande de se gargariser avec certains liquides pour la prévention.

L’idée : cette méthode tue les virus dans la gorge. Mais des études plus poussées doivent être faites. Il en va de même en ce qui concerne l’éfficacité des sprays nasaux antiviraux.