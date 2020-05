Covid-19 en Afrique : le confinement est-il adapté ?

Selon les chiffres officiels, l’Afrique reste encore relativement épargnée par la pandémie de Covid-19. Les pays ont pris des mesures de prévention contre une propagation du virus. Une de ces mesures se révèle toutefois délicate : c’est le confinement imposé aux populations. Celui-ci reste difficile à respecter et les services de sécurité répriment ceux qui ne s’y soumettent pas.

Des scènes filmées par des caméras de surveillance et montrant des policiers qui courent après des personnes circulant encore après l’heure du couvre-feu, il n’y en a pas eu qu’au Kenya.

Des policiers contrôlant le port des masques au Mozambique (28.04.2020)

Au Togo, la mort d’un jeune homme battu par les forces de l’ordre pace qu’il violait le couvre-feu a choqué.

En Zambie, l’ONG Amnesty International a accusé la police d’avoir frappé des personnes assises dans des bars.

Au Zimbabwe, il est reproché à des agents de sécurité d’avoir maltraité des centaines de petits commerçants de légumes dans des marchés. En Afrique du Sud aussi, la police a été accusée de violences.

Face à ce cycle de répressions, de plus en plus de voix s’élèvent pour demander des ajustements.

Alex Broadbent, professeur de philosophie à l’université de Johannesburg estime que "les mesures de confinement n’ont pas de sens en Afrique, si nous considérons que le confinement se traduit par des mesures strictes interdisant toutes les activités économiques à l’exception de ce qui est jugé essentiel. Car ce qui est essentiel dans un pays développé n’est pas forcément ce qui est essentiel dans un pays pauvre. Donc si vous imposez trop de restrictions, vous risquez de tuer des gens".

Manque d’approvisionnement

Les mesures de confinement frappent surtout des millions de personnes qui vivent d’activités informelles.

La fermeture des frontières les empêche de recevoir des livraisons. Les magasins, à l’exception de quelques-uns, sont fermés. De plus en plus de personnes n’ont plus de revenus. Dans le même temps, les prix des denrées flambent.

Les ONG craignent une flambée de malnutrition des enfants en cas de confinement (Archives - Somalie 16.11.2016)

"Sur un continent où il n’y a presque pas de prise en charge sociale pour les sans-emplois, le Covid-19 n’est pas plus menaçant que la famine. C’est pourquoi nous voyons que certains passent outre et sortent pour chercher à manger", explique Lynda Chinenye Iroulo, sociologue à l’Institut d’études africaines de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne.

Pauvreté

Selon l’ONU, 30 millions de personnes pourraient tomber dans la pauvreté en Afrique à cause de la pandémie de Covid-19.

Une autre conséquence est la hausse de la criminalité. Même dans certains quartiers considérés comme sûrs de Lagos, les cas de vols se multiplient. Pourtant les Etats ne peuvent pas rester sans réaction face à l’urgence sanitaire.

En RDC, Katungo Methya une bénévole de la Croix Rouge sensibilise aux mesures barrière pour se protéger contre le coronavirus (Archives - 07.04.2020)

Selon Alexander Broadbent, "ce qu’on peut faire, c’est restreindre les déplacements entre des régions. Vous n’interdisez pas la circulation des marchandises mais vous contrôlez les voyages. Pas d’entrée ni de sortie mais à l’intérieur de la zone, les activités continuent normalement."

Cette solution est déjà en place dans certains pays comme le Bénin et la République démocratique du Congo.

En dehors de cela, des initiatives locales pour lutter contre le Covid-19 se développent, inspirées des crises précédentes comme l’épidémie d’Ebola.

A ceci s’ajoute les campagnes de sensibilisation auprès de la population ainsi que des distributions de nourritures gratuites.