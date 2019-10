Coupe du monde U17: le Cameroun recale Etienne Eto'o

Etienne Eto’o Penida était pourtant à Brasilia pour le dernier stage préparatoire à cette compétition avec l’équipe du Cameroun. Mais, jeudi, le fils de Samuel Eto’o a été prié de plier bagage.

Le joueur de Majorque ne fait pas partie de la liste définitive des joueurs retenus par le sélectionneur Thomas Libiih.

L’entraineur camerounais a décidé de ne garder aucun joueur évoluant dans les championnats étrangers.

Maroc - Cameroun ( 2009)

Quatre pays africains: le Cameroun, champion d’Afrique des moins de 17 ans, le Sénégal, l’Angola et le Nigeria, sont qualifiés pour la Coupe du monde des moins de 17 ans qui se tiendra à partir du 26 octobre au Brésil.

Jadon Sancho ne restera pas à Dortmund

A 19 ans, l’ailier du club de la Ruhr a déjà séduit les grands clubs européens. La valeur marchande de l'international anglais est actuellement estimée à cent (100) millions d’euros:

"Je crois que Jadon Sancho peut devenir l’un des meilleurs joueurs, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Ce ne sera pas facile de le garder à Dortmund, peut être une ou deux saisons de plus. Nous savons qu’il y a de très grands clubs avec beaucoup d’argent qui veulent l’avoir dans leur équipe. Il doit réaliser que Dortmund est un bon endroit d’épanouissement pour les jeunes joueurs, pour joueur régulièrement et atteindre un très haut niveau" a dit l'entraineur adjoint Jorg Henrich.

En provenance de Manchester City, Jadon Sancho est arrivé à Dortmund, il y a deux ans, à cinq (5) millions d’euros.

Avec 17 passes décisives, Jadon Sancho a été meilleur passeur de Bundesliga. Joshua Kimmich du Bayern l'a talonné avec 16 passes.

Le maillot de Z. Ibrahimovic est le plus vendu en MLS

Comme l’an dernier , le joueur de Los Angels Galaxy vend le plus de maillots en Major League Soccer, le championnat nord-américain.

Selon le classement des meilleurs vendeurs de maillot en 2019, le Suédois est talonné le meilleur buteur du championnat Carlos Vela de Los Angeles. Le buteur vénezuelien d’Atlanta United Josepf Martinez complète le podium.