Coupe d'Angleterre : Aubameyang envoie Arsenal en finale

Samedi, sur sa pelouse de l'Emirates Stadium, les Gunners d'Arsenal ont remporté leur duel face à Manchester City pour se qualifier pour la finale de la FA Cup. Un succès 2-0 obtenu grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.

Cette finale sera très importante pour les hommes de Mikel Arteta puisque, mal classés en championnat, ils auront très certainement besoin d'une victoire en Coupe d'Angleterre pour se qualifier en Ligue Europa.

A Wembley, Arsenal affrontera Chelsea pour une rencontre 100% londonienne.

Les Blues se sont défaits de Manchester United 3-1 pour se qualifier.

Les deux clubs sont des habitués à ce stade de la compétition. Sur la dernière décennie, Chelsea et Arsenal ont tous deux soulevé la FA Cup à trois reprises.

Premier League : Leeds premier promu

Le Leeds de Marcelo Bielsa a été sacré champion de Championship (deuxième division) samedi, avant même d'avoir joué, grâce aux faux-pas de ses concurrents directs.

Leeds sera rejoint par deux autres clubs en Premier League : le 2ème de Championship à l'issue de la saison régulière, et le vainqueur des play-offs entre les équipes classées de la 3ème à la 6ème place.

Marcelo Bielsa restera-t-il à Leeds ?

Marcelo Bielsa, entraineur de Leeds

La grande question pour Leeds est maintenant de savoir si Marcelo Bielsa sera toujours sur le banc la saison prochaine. Arrivé à la tête du club il y a deux ans avec l'ambition de lui faire retrouver l'élite du football anglais 16 ans après sa relégation, "El Loco" (le fou) comme on le surnomme a réussi son pari.

Mais les dirigeants connaissent le côté imprésivisble de l'Argentin et ont donc déclaré vouloir rapidemment discuter avec ce dernier de la saison prochaine.

"La direction de Leeds parler ouvertement avec Marcelo des plans pour la prochaine saison, exactement comme on l'a fait au début de cette saison", a déclaré Angus Kinnear, directeur exécutif du club, dans le Yorkshire Evening Post. "De toute évidence, nous devons résoudre ses arrangements personnels", a-t-il ajouté, rappelant que Bielsa était "tombé amoureux du club".

En 2015, après une saison passée à l'Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa avait pris tout le monde de court en démissionnant après le premier match de sa deuxième saison.

Il avait ensuite quitté la Lazio de Rome avant même son premier match.

Racisme : un nouveau joueur africain ciblé par des fans anglais

Une semaine après que l'international ivoirien Wilfried Zaha a subi des attaques racistes sur le réseau social Instagram, c'est Famara Diedhiou, attaquant de Bristol, qui a été victime d'insultes racistes.

L'international sénégalais a dévoilé sur Twitter la capture d'écran d'un message à caractère raciste qu'il a reçu. Un message accompagné de trois bananes qui lui a été envoyé quelques heures après qu'il a manqué un penalty lors de la défaite son équipe à Swansea en Championship.

"Nous soutenons Famara Diedhiou et quiconque a souffert de racisme, quelle qu'en soit la forme. Il n'y a aucune excuse ou justification à ce comportement dégoûtant", a réagi son club à ce message raciste.

Liga : Lionel Messi s'empare d'un nouveau record

Lionel messi, auteur de 25 buts cette saison en Liga

En Espagne, le titre était déjà dans les mains du Real Madrid mais Lionel Messi en a quand même profité pour rentrer un peu plus dans l'histoire de la Liga.

Avec un nouveau titre de meilleur buteur du championnat d'Espagne glané ce dimanche, le quatrième consécutif, la star du FC Barcelone a dépassé le mythique Telmo Zarra de Bilbao pour devenir le seul joueur de l'histoire à totaliser sept trophées de "Pichichi".

Avec 25 buts au compteur en 2019-2020, Messi a terminé premier devant l'avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema (21 buts) et l'attaquant espagnol de Villarreal Gerard Moreno (18 buts).

Et il a accompagné ce nouveau trophée individuel d'un nouveau titre de meilleur passeur de Liga avec 21 passes décisives.

Zambie : la reprise du foot reporté de 24h

La reprise du championnat de Zambie de football, initialement prévue samedi, a été repoussée de 24 heures après la découverte de 28 cas de coronavirus dans un même club.

28 personnes ont en effet été contrôlées positives, joueurs et staff compris, au sein du club des Forest Rangers, leaders du championnat avant son interruption en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela a entraîné l'annulation de la rencontre qui devait opposer samedi le club à Zanaco, et ainsi le report à dimanche de la reprise du championnat, lors du match Zesco United - Kansanshi Dynamos. Rencontre qui s'est soldée sur le score de 1-1.

NBA : James Harden se défend de soutenir les forces de l'ordre face au mouvement Black Lives Matter

James Harden, la star des Houston Rokets

A Orlando, en Floride, les équipes de NBA sont toujours réunies pour s'entraîner à huis clos avant la reprise de la compétition le 30 juillet. Mais la presse américaine est plus focalisée sur l'engagement social des joueurs que sur les entraînements à proprement parler.

C'est James Harden, la star des Houston Rockets, qui a dernièrement fait les frais de l'attention accrue des médias autour de ce sujet sensible.

En portant jeudi dernier un masque représentant le drapeau des Etats-Unis orné d'une fine ligne bleue, symbole de soutien aux forces de l'ordre, James Harden a créé la polémique.

Il s'est expliqué depuis et assure qu'il ignorait la signification de cette ligne bleue et qu'il soutenait à 100% Black Lives Matter, qui plus est en tant qu'Afro-Américain.

"Honnêtement, je n'ai pas essayé de faire une déclaration politique. J'ai porté ce masque en particulier parce qu'il couvrait tout mon visage et surtout ma barbe. C'est tout. Et puis comme j'en ai clairement parlé déjà, je vais trouver un moyen, que ce soit le nom de mon maillot ou une autre façon de montrer mon soutien à Black Lives Matter", a-t-il déclaré.

De nouveaux t-shirts aux messages anti-racistes

La NBA qui a par ailleurs anonncé qu'elle allait s'associer avec la marque de vêtements du meneur de jeu Russell Westbrook pour concevoir des T-shirts comportant des messages de justice sociale, dont certains n'ont pas été approuvés par la ligue pour la reprise, a rapporté dimanche le média The Athletic.

Pour la reprise du championnat de NBA, la ligue a en effet autorisé les joueurs à porter des messages parmi une liste d'une trentaine de slogans, tels que "Black Lives Matter", "Justice" ou "Anti-Racist".

Mais plusieurs joueurs ont exprimé leur frustration à propos de cette liste, comme LeBron James, qui a laissé entendre qu'il aurait aimé avoir son mot à dire sur ces messages.