Coupe d'Allemagne : Dortmund et Schalke se qualifient, Mayence et Augsbourg chutent d'entrée

Déjà deux clubs de première division ont été éliminés lors de ce premier tour de la Coupe d'Allemagne : Mayence, battu 2-0 par Kaiserslautern et le FC Augbourg défait 2-1 par le SC Verl, pensionnaire de 4ème division.

D'autres équipes de Bundesliga sont passées tout près de l'élimination.

C'est notamment le cas de Cologne qui a eu besoin d'aller jusqu'au tirs au but face à Wiesbaden. Même chose pour Hoffenheim contre les Kickers de Würzburg ou encore Padeborn face à Rödinghausen.

Enfin Francfort a aussi eu très chaud.

Vainqueurs de la Coupe d'Allemgne en 2018, les Aigles ont été menés 2-0 par Mannheim.

C'est notamment grâce à un triplé d'Ante Rebic en deuxième mi-temps que les hommes d'Adi Hütter ont finalement pu l'emporter 5-3.

Dortmund et Schalke tranquilles

Marco Reus et Kevin Grosskreutz se saluent avant le match

Le BvB s'est imposé sans trop de soucis 2-0 face à Uerdingen, le club actuel d'une ancienne légende du Borussia, Kevin Grosskreutz.

De son côté, Schalke 04 n'a pas fait de quartier face au SV Drochtersen, club de 4ème division, en gagnant 5-0.

L'Union Berlin a cartonné 6-0 contre le VfB Germania Halberstadt et enfin le Werder Brême a largement battu le SV Atlas Delmenhorst 6-1.



Football africain : tour prélimaires des coupes contientales

En Ligue des Champions de la CAF, parmi les principaux résultats, le Raja Casablanca a fait match nul 3-3 sur la pelouse du Brikama United en Gambie, l'USM de Loum et l'AS Vita Club se sont quittés sur le score vierge de 0-0, Al Ahly a tranquillement disposé des Soudanais d'Altabara 4-0 et enfin l'Etoile du Sahel a chuté sur la pelouse des Guinéens d'Hafia 2-1.

Dans la Coupe de la confédération, les Algériens du Paradou AC et du CR Belouizdad se sont liguement imposés à domicile respectivement face au Club Industriel de Kamsar et à l'AS CotonTchad. L'Étoile du Congo a elle lourdement chuté face au Pyramids FC 4-1.

Les matchs retour auront lieu le week-end du 24 août.

Afrobasket féminin : le Sénégal et le Mali commencent bien

Dans le groupe A, le pays hôte et grandissime favori de la compétition s'est imposé très largement face à la Côte d'Ivoire 77-36.

Les Sénégalaises ont put compter notamment sur les 19 points d'Astou Traoré.

Les Ivoriennes se sont reprises lors de leur deuxième match, remporté 71-67 face à l'Egypte.

L'Egypte qui affrontera le Sénégal ce soir.

Dans le groupe B, le Nigéria n'a fait qu'une bouchée de la Tunisie 75-26. La Tunisie qui a ensuite subi la loi du Cameroun 95-53.

Cameroun et Nigéria s'affrontent eux dans l'après-midi.

Dans le groupe C, considéré comme le plus relevé le Mali a fait forte impression puisque les Maliennes se sont imposés face à l'Angola, vainqueur en 2011 et 2013, 71-63.

L'Angola a ensuite remporté son deuxième match face à la RDC 69-49.

Si les maliennes l'emportent ce soir face au Congo, elles termineront en tête du groupe.

Enfin dans la poule D, le Kenya a perdu ses deux premiers matchs respetivement face au Mozambique et au Cap Vert.

Les deux bourreaux des Kenyannes se retrouvent aujourd'hui à 11h30 TU pour le dernier match de ce groupe.

Les six équipes les mieux classées prendront part au tournoi de pré-qualification de FIBA Afrique pour les JO de Tokyo en 2020

Tennis : Williams abandonne, Nadal impresionne

Serena Williams lors du tournoi de Wimbledon

A deux semaines du début de l'US Open, Serena Williams, handicapée par une douleur au dos, a dû jeter l'éponge en tout début de rencontre alors qu'elle était menée 3-1 par Bianca Andreescu dans le premier set de la finale du tournoi de Toronto.

La jeune Canadienne en a profité pour s'adjuger le deuxième grand titre de sa saison et de sa carrière après Indian Wells au mois de mars.

Chez les hommes, à Montréal, c'est Rafael Nadal qui s'est imposé en finale du Master 1000 face à Daniil Medvedev en deux sets 6-3, 6-0.

C'est la 5ème fois que le numéro deux mondial s'impose dans le tournoi canadien, ce qui constitue un record.

Any Murray de retour en simple

Andy Murray avant son opération

L'Ecossais a assuré vendredi qu'il allait effectuer son retour en simple lors Master 1000 de Cincinati, sept mois après son opération de la hanche droite.

L'ex numéro un mondial, aujourd'hui 222ème au classement ATP, a posté une photo de lui sur son compte Facebook, légendée "Ce sentiment quand vous acceptez une invitation pour Cincinati.".

S'il a rejoué en double mi-juin lors du tournoi de Wimbledon, Murray n'a plus disputé de match en simple depuis l'Open d'Australie en janvier.

Cependant, il a assuré ne plus ressentir aucune douleur et espère que ce tournoi donnera une bonne indication de son véritable état de forme.

"A un moment donné, il faut faire ce saut et essayer de voir comment c'est dans un match, car c'est différent, et c'est ce que je fais ici. Vous savez, je vais obtenir beaucoup d'informations sur ma situation physique en participant à cette compétitions ici", a-t-il déclaré.

Andy Murray affrontera au premier tour le francais Richard Gasquet.