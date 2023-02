Coup d'accélérateur dans l'enquête sur l'assassinat de Zogo

Jean-Pierre Amougou Belinga est un puissant homme d'affaires camerounais âgé de 58 ans. Issu d'un milieu modeste, il est parvenu à construire au fil des années un puissant groupe médiatique autour de l'hebdomadaire l'Anecdote auxquels se sont ajouté deux chaines de télévision.

Empire médiatique

Considéré comme un proche du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, Jean-Pierre Amougou Belinga a aussi investi dans les médias en Centrafrique, notamment dans la télévision Vision 4.

Mais pour le journaliste et directeur de publication du journal Température, si Jean-Pierre Amougou Belinga a pu réaliser ces investissements, c'est grâce à l'aide du budget de l'Etat camerounais. Et il ne serait d'ailleurs pas le seul : "Bon nombre de personnes ont bénéficié de ces fameuses lignes budgétaires qui permettent de soutenir les hommes d'affaires. Malgré le fait que Jean-Pierre Amougou Belinga ait une grande gueule comme certains le disent, il a su investir ces biens. Il a pu faire ce que très peu n'ont pas pu faire avec les mêmes moyens reçus."

C'est l'ascension de l'homme d'affaires camerounais qui avait poussé le journaliste Martinez Zogo à enquêter sur ses soutiens financiers.

Étape importante

"En politique, tout est possible" (Jean Bosco Talla, journaliste)

Son interpellation lundi matin (06.02.2023) marque donc une étape importante de l'enquête en cours. Mais pour le journaliste et chercheur Jean Bosco Talla, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives : "En politique, tout est possible. Tes ennemis peuvent monter quelque chose et te faire porter le chapeau, c'est une piste. Au-delà des différentes arrestations, quand on remarque une inimitié permanente entre le DGRE (les services de renseignement camerounais) actuel et le Secrétariat général de la présidence, on s'interroge. Quand on voit que la déclaration de Danwe a été écrite même avant, selon certaines informations, on s'interroge."

D'autres arrestations de poids

Avant Jean-Pierre Amougou Belinga, de hauts responsables des renseignements camerounais ont été en effet interpellés. Il s'agit de Maxime Eko Eko, le patron de la Direction générale de la recherche extérieure, et de son directeur des opérations, Justin Danwe.

A ce stade, les enquêtes se poursuivent et l'immeuble Ekang, le siège du groupe l'Anecdote à Yaoundé, cité comme le lieu où Martinez Zogo aurait été séquestré et torturé, a été perquisitionné cet après-midi (06.02.2023) par les éléments de la gendarmerie.