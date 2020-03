Coronavirus : le Marathon de Paris reporté

Le Marathon de Paris, qui compte pas moins de 60.000 inscrits, a été reporté au 18 octobre prochain. C'est ce qu'a indiqué Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur de l'événement. La France compte actuellement 423 cas de contamination au Covid-19. Sept personnes sont décédées depuis janvier dernier.

L'an dernier, l'Ethiopienne Gelete Burka avait remporté le Marathon de Paris

Allemagne-Italie annulé ?

Coronavirus toujours : en Allemagne, la rencontre amicale de football entre la Mannschaft et l'Italie pourrait être purement et simplement annulée. C'est du moins ce qu'a annoncé la ville de Nuremberg, où est censée se dérouler la rencontre, le 31 mars prochain. "Selon ce que nous savons aujourd'hui, la ville de Nuremberg va plaider pour une annulation du match. De nombreux supporters seraient attendus y compris, en provenance des zones à risque dans le nord de l'Italie", a annoncé une porte-parole de la ville. Cette rencontre Allemagne-Italie s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'Euro 2020, qui doit (en principe) se dérouler du 12 juin au 12 juillet 2020.

Un report des JO pourrait être un coup dur

Enfin, la grande inconnue reste les Jeux Olympiques de Tokyo. "Ni le mot annulation ni le mot report n'ont été évoqués ce jour durant la réunion de la Commission exécutive", a déclaré Thomas Bach, le patron du Comité International Olympique, à l'issue d'une réunion du CIO qui s'est achevée mercredi soir. En tous cas, si les JO ne pouvaient se dérouler à Tokyo aux dates prévues en raison du coronavirus, cela pourrait avoir de graves conséquences économiques, comme l'explique Conrad Wiacek, responsable des analyses et du conseil chez Sportcal, une importante entreprise de marketing sportif :

"Une annulation des Jeux Olympiques serait évidemment le pire des scénarios. Les infrastructures ont été construites, tout est en place pour que les JO puissent avoir lieu, donc de ce point de vue, ce serait assez catastrophique. Si c'est un report, il est probable que tous les accords et tout le reste resteront en place, mais il y aura un impact économique. Si les Jeux Olympiques sont reportés à octobre-novembre, cela aura un impact sur les programmes des pays à grand marché, comme les Etats-Unis. Les JO seront alors en concurrence avec des sports comme la NFL, le championnat de football américain. Par ailleurs, la Premier League aura repris, etc. Avec un report, il y aura un impact en termes de publicité et de programmes télévisés, mais au moins l'événement aura lieu et, dans l'ensemble, il est possible d'en tirer un avantage économique."

Thomas Bach porte la flamme olympique en compagnie de Yoshiro Mori, le président du comité d'organisation des JO de Tokyo 2020

Une réticence à aller au Japon ?

Même si l'événement venait à se dérouler aux dates prévues, rien ne dit que les fans de sport auront envie de se rendre au Japon, poursuit Conrad Wiacek :

"Mais même si tout se déroule normalement, il faudra faire attention à l'impact touristique : en effet, les gens auront-ils envie de se rendre au Japon ? Cela aura évidemment un impact sur les hôtels, les vols et les dépenses générales à Tokyo et sur les sites olympiques."

La XXXIIème olympiade de l'ère moderne est censée se tenir à Tokyo du 24 juillet au 9 août prochains.