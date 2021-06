Coronavirus: inquiétudes autour du variant Delta

Outre son caractère contagieux, plusieurs travaux en laboratoire montrent qu'il semble résister davantage aux vaccins que d'autres variants. Le variant Delta a été signalé dans 14 pays africains et les variants Beta et Alpha ont été trouvés dans plus de 25 pays africains, d'après l'OMS Afrique.

Les explications avec Emmanuel André, médecin microbiologiste et professeur de médecine à l'université catholique de Louvain en Belgique.

"Il y a toujours un risque de voir une hausse d'infections, quand un nouveau variant devient dominant" (Dr. Emmanuel André)

DW: le variant Delta du coronavirus, responsable notamment s est en nette augmentation. Quelles sont les dernières mises à jour par rapport à ce variant? Que doit on craindre?

Dr. Emmanuel André: on observe dans un certain nombre de pays européens, mais aussi en Amérique du Nord, par exemple, que le variant Delta, qui a initialement été mis en évidence en Inde, a remplacé totalement le variant Alpha et c’est probablement ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays africains, même si la capacité de monitorer, la présence et la fréquence de certains variants est parfois rendue plus difficile. Parce que ce sont des analyses de laboratoire qui sont complexes, qui ne sont pas largement accessibles sur le continent africain.

DW: Dr. Emmanuel André, le variant Delta du coronavirus est aussi responsable d'un rebond de contamination. Qu'est ce qu'il faut craindre aujourd'hui par rapport à par rapport à ce variant?

Dr. Emmanuel André: ce qu'on n'observe par rapport aux variant Delta, c'est qu’il est plus contagieux. Donc, il va se transmettre plus facilement d'une personne à une autre par rapport aux variants précédents. Mais il y a aussi un risque plus important d'hospitalisation quand on est infecté. Ce risque d'hospitalisation est très fortement réduit quand les personnes sont vaccinées, mais il reste présent quand les personnes ne sont pas vaccinées.

DW: Est ce que, ce variant peut avoir un impact sur la vaccination? Est ce qu'il peut en limiter l'efficacité?

Dr. Emmanuel André : le vaccine quant il a été donné de façon complète avec les deux doses, va rester très efficace contre ce variant. Mais dans une population qui n'est que partiellement vaccinée, voire presque pas vaccinée dans un certain nombre de pays africains, et bien ce variant va se caractérisé par une capacité à se transmettre beaucoup plus vite encore que d'autres variants.

DW: Est ce qu'on doit craindre aujourd'hui d'autres mutations du coronavirus?

Dr. Emmanuel André :il y a toujours un risque de voir une hausse du nombre d'infections quand un nouveau variant devient dominant. Quand un variant devient dominant, c'est parce qu'il est plus contagieux que les autres. Et donc, dans une société qui est organisée pour prévenir une résurgence du nombre d'infections par rapport à un variant qui était moins contagieux, ces mêmes mesures de prévention vont parfois ne pas suffire pour contenir l'émergence d'un nouveau variant.