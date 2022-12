Pourquoi il est important de préserver la biodiversité?

Après trois années de négociations peu fructueuses, les délégués de plus de 190 pays ont jusqu'au 19 décembre pour adopter un "cadre mondial décennal" pour mettre un terme d'ici 2030 à la destruction de la nature et de ses ressources, indispensable à la survie de l'humanité et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon les experts, un million d'espèces sont menacées d'extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que la pollution et le changement climatique accélèrent la dégradation des océans. Il est donc urgent d'agir.

Il s'agit de concrétiser un accord d'une vingtaine d'objectifs, dont le principal vise à protéger 30% des terres et des mers. D'autres prévoient la restauration des milieux naturels, la réduction des pesticides, la lutte contre les espèces invasives, ou les conditions d'une pêche et d'une agriculture durables. Mais la biodiversité qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi est-il important de la préserver ?

"La biodiversité c'est l'ensemble du vivant" Martine Hossaert (CNRS)

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter la réponse de Martine Hossaert, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Elle travaille sur les questions liées à la biodiversité et participe à la COP15 à Montréal.