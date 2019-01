Coopération Israël et Tchad : les choses à savoir

Le Tchad fait partie des pays qui, sous la pression des Etats du Golfe, avaient rompu les relations avec Israël il y a plusieurs décennies. Depuis, certains Etats ont repris leur coopération avec l'Etat hébreu. Mais d'autres non.

Le Tchad ne fait donc plus partie de cette liste dans laquelle on retrouve encore la Mauritanie, le Niger ou le Mali. Autant de pays africains à majorité musulmane qui pourraient, selon le politologue israélien Ely Karmon, être influencés par la position du Tchad dans le futur.

Les intérêts du Tchad

N'Djamena a ses raisons propres qui déterminent son rapprochement d'Israel. Dans une interview à la DW, l'analyste Germain-Hervé Mbia Yebega, expert à l'Institut Afrique Monde explique que "la préoccupation principale du gouvernement tchadien est d'ordre interne et se rapporte à une quadruple dimension économique, sociale, politique et sécuritaire. Le Tchad n'est que la suite d'un processus beaucoup plus large et qui vise à désserrer l'étau diplomatique auquel est confronté Israël."

Le président tchadien Idriss Déby s'est rendu en novembre en Israël. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui aussi multiplié ses visites sur le continent africain ces derniers mois.

Pour le politologue israélien Ely Karmon, expert à l'Institut international de recherche sur le contre terrorisme, il y a un volet sécuritaire qui pèse dans les relations tchado-israéliennes.

"Cela implique d'un côté la vente d'armes avec le Tchad et d'autres pays et justement je pense qu'Israel peut aider dans ce cadre sur le plan de l'intelligence mais aussi de la technologie, avec par exemple des drones qui peuvent aider dans le contrôle des frontières", explique-t-il au micro de la DW.

Israel vise loin

Toujours selon l'expert Ely Karmon, le territoire du Tchad intéresse Israël qui a des visées lointaines allant jusqu'en Amérique du Sud. Pour lui, "comme il y a cette offensive diplomatique vers l'Afrique, il y a aussi une offensive diplomatique sur l'Amérique latine. Et le Tchad qui est justement au centre, qui est un grand pays avec un grand territoire en Afrique, peut être utilisé pour le passage des avions de la compagnie israélienne El Al vers l'Amérique du Sud."

Une coopération qui, a peine reprise, coûte chère en vies tchadiennes. Le réseau terroriste Aqmi a revendiqué une attaque visant un contingent tchadien dans le Nord-Est malien. Elle a fait une dizaine de morts ce dimanche (20.01.19). Aqmi indique s'opposer ainsi à la visite du Premier ministre israélien.