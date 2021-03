Congo : mort de l'opposant Guy-Brice Parfait Kolélas

L'opposant Guy-Brice Parfait Kolélas est mort du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin présidentiel de ce dimanche 21 mars 2021.

Guy-Brice Parfait Kolélas avait été testé positif au Covid-19, vendredi après-midi, et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne.

A quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait "se battre contre la mort".

"Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien", avait affirmé dans cette vidéo M. Kolélas, alité, affaibli, juste après avoir retiré un masque d'assistance respiratoire.

"Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur mon lit de mort. Vous aussi, battez-vous, pour votre changement. Il en va de l'avenir de vos enfants", avait-il ajouté avant de remettre son masque.

Guy-Brice Parfait Kolélas lors d'un meeting en 2016

L'économiste qui voulait devenir président

Né à Brazzaville, Parfait Kolélas avait obtenu en 1987, un diplôme de troisième cycle d'études supérieures spécialisées (DESS) en économie et gestion des transports internationaux, en France. Il avait enchaîné sur un doctorat en économie.

Il avait ensuite enseigné dans des universités françaises.

Son père Bernard Kolélas avait été nommé Premier ministre en 1997 par le président Pascal Lissouba.

Après des années d'exil, Guy-Brice Parfait Kolélas était retourné au pays en 2005.

Il avait intégré le gouvernement en 2009 comme ministre de la Pêche avant d'occuper le ministère de la Fonction publique et de la Réforme de l'État jusqu'en 2015.

Il était arrivé deuxième à la présidentielle d'il y a cinq ans.

Opposant historique, M. Kolélas était âgé de 61 ans.

Frères ennemis

En 2015, l’aîné de la famille Guy-Brice Parfait, démissionnait du gouvernement, tant dis que, Euloge Landry, son cadet faisait son entrée comme ministre, haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants (HCREC) dans le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Tous deux revendiquent l’héritage de leur père, l’ancien Premier ministre et ancien maire de Brazzaville, Bernard Kolékas, décédé en novembre 2009. Avant son décès, Guy-Brice Parfait, Euloge Landry et Bernard Kolélas siégeaient ensemble à l’Assemblée nationale au titre du parti du père, Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI). Jusqu’à son décès, le 21 mars, Guy-Brice Parfait et Euloge Landry entretenaient des relations conflictuelles.