Congo-Brazzaville : Le PCT à l'heure du bilan

Au moment où le PCT (Parti Congolais du Travail), le parti présidentiel, célèbre son 50e anniversaire, plusieurs critiques fusent sur sa gestion du pays.

Nombreux rendent responsable ce parti des contre-performances enregistrées par le Congo.

Les reproches de l'opposition

Pascal Tsaty Mabiala, le chef de l'opposition, commente la gestion du PCT :

"Quarante ans au pouvoir pour un résultat catastrophique ! C'est ça aussi le bilan du PCT, et j'espère qu'au moment où ils se réunissent, ils y pensent fortement."

Pour Paulin Makaya, un autre opposant ayant fait de la prison pour des actions contre le référendum de 2015, le PCT ne dit pas la vérité au peuple :

"Quand un chef de l'Etat ment à son peuple en disant que le pays est en train d'avancer, que la crise est passée et que la croissance atteint les 4%, c'est grave."

Le PCT se dit ouvert aux critiques

Le PCT reste toutefois fier de son parcours dans la gestion de l'Etat. Il ne rejette cependant pas certaines critiques qui peuvent aider à améliorer son action, comme l'explique Antoinette Kebi, la présidente des femmes du PCT :

"Les critiques positives nous les prenons, nous les intériorisons et faisons en sorte que nous puissions mettre en œuvre ce qui ne marche pas. Ce qui est critiqué, nous reformulons la façon de faire de notre parti, et c'est le but du 5e congrès pour une meilleure atteinte des objectifs du parti."

Le PCT tient actuellement son 5e congrès ordinaire et au cours duquel les jeunes ont demandé de mettre fin à la corruption et autres anti-valeurs qui retardent le développement du pays.

"Nous pensons que le parti ne devrait pas constituer un refuge pour les anti-valeurs. Lorsqu'on est aux responsabilisés, à un certain niveau donné, il est question qu'on serve la population pour que le pays se développe", affirme un jeune militant du PCT.

Le Congrès du PCT, qui a débuté vendredi 27 décembre dernier, doit se terminer ce lundi 30 décembre.