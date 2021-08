Conflit agropastoral, le changement climatique en cause

Selon l'Onu, l'escalade de la violence entre éleveurs et agriculteurs en Afrique de l'Ouest et au Sahel s'explique par l'effet conjugué de la croissance démographique rapide, de la circulation des armes et du changement climatique.

Au Bénin par exemple, ce genre de conflit a fait récemment cinq morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels. Au Tchad, 22 personnes ont été tuées samedi dernier (07.08) dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à 200 kilomètres à l'est de la capitale N'Djamena.

Lire aussi : Cameroun : des jeunes veulent booster le secteur agricole



Plusieurs autres pays sur le continent sont confrontés au même problème. Parfois ce conflit pour la terre et l'eau, aggravé par l'explosion démographique comme au Nigeria, prend une dangereuse tournure identitaire et religieuse.

Écouter l'audio 03:15 " L'acteur principal c'est le changement climatique " Ousmane Kornio

Le partage des ressources crée des tensions

Des populations nomades d’éleveurs qui évoluent du Sénégal au Tchad, vaste zone où ils font paître leurs troupeaux, sont contraints par le réchauffement climatique de descendre plus au sud pour trouver des pâturages.

Mais leur mode de vie nomade se heurte à celui des agriculteurs. Des questions liées au foncier, au partage de la ressource en eau se posent alors.

Ousmane Kornio est expert en prévention et gestion des conflits. Il travaille sur cette thématique des conflits agropastoraux et explique notamment pourquoi le changement climatique est l’une des principales causes de ces affrontements.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter son analyse.