Eco Afrique

Citation de la semaine

"L’équilibre de la Terre et la vie sur la Terre sont indissociables de la diversité et en dépendent. À chaque fois qu’une espèce disparaît, on franchit un pas en direction de la rupture de cet équilibre."

Jean-Paul Ghogue, spécialiste des plantes d'eau douce pour l'Afrique centrale.