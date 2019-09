Christoph Metzelder dans l'oeil du cyclone

C'est du moins ce que Bild a révélé hier soir. Le tabloïd raconte qu'il y a trois semaines, une femme s'est présentée dans un commissariat de Hambourg pour montrer à la police une quinzaine de photos à caractère pornographique impliquant des enfants, envoyées par Christoph Metzelder via son compte WhatsApp. Cette femme serait en relation avec l'ancien joueur du Borussia Dortmund et du Real Madrid depuis plus d'un an.

Un téléphone portable et deux ordinateurs saisis

Hier, le domicile de Metzelder a été fouillé par la police. Les autorités sont venues le chercher à l'école de sport de Hennef, non loin de Cologne et Bonn, et se sont saisis de son téléphone portable. Par la suite, Metzelder s'est rendu à son domicile, à Düsseldorf, accompagné de la police. Un ordinateur de bureau et un ordinateur portable ont été réquisitionnés pour les besoins de l'enquête. Pour le moment, Metzelder n'a pas été arrêté. "L'enquête se poursuit, nous devons évaluer les preuves saisies", a déclaré la porte-parole du ministère public de Hambourg, qui a lancé l'opération.

L'Allemagne éliminée, les Etats-Unis dans la difficulté

En basketball, la Coupe du monde se poursuit en Chine. La journée a été riche en surprises, puisque dans le groupe F, le Brésil s'est offert la Grèce (79-78), la Nouvelle-Zélande a battu le Monténégro (93-83) et surtout, dans le groupe G, l'Allemagne a été battue par la République Dominicaine (70-68). Deuxième défaite pour les Allemands, qui sont éliminés du tournoi final, et joueront le tournoi de classement, pour les places de 17 à 32. Autres nations éliminées : le Sénégal, battu par l'Australie (81-68) et le Canada, pulvérisé par la Lituanie (92-69).

De leur côté, les Etats-Unis ont difficilement battu la Turquie (93-92). La France, elle, n'a eu aucun mal à assurer sa qualification en s'imposant face à la Jordanie (103-64). Tout à l'heure, à partir de 8h30 TU, la Tunisie, seule équipe africaine encore en lice, joue son avenir face à Porto-Rico. A suivre également : Côte d'Ivoire-Pologne, Nigeria-Corée du Sud et Angola-Philippines.

Williams expéditive

En tennis, suite de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qui lui aussi a offert son lot de rebondissements. Chez les dames, il n'a fallu que 44 minutes à Serena Williams pour battre la Chinoise Wang Qiang (6-1, 6-0) et se qualifier pour les demi-finales. Lors du prochain tour, l'Américaine affrontera Elina Svitolina, qui a sorti Johanna Konta en deux sets (6-4, 6-4).

Après l'Open d'Australie et Wimbledon, Grigor Dimitrov va disputer la troisième demi-finale d'un Grand Chelem de sa carrière.

Chez les hommes, fin de parcours pour Roger Federer. Le Suisse a été battu par Grigor Dimitrov, en cinq sets (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2). En demi-finales, le Bulgare sera opposé au Russe Daniil Medvedev, qui a sorti un autre Suisse, Stan Wawrinka (7-6, 6-3, 3-6, 6-1).