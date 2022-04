Afrique

Il fait du cacao ivoirien, un chocolat hors pair

En Côte d’Ivoire, le secteur du cacao fait vivre plus de six millions de personnes et représente près de 40% des recettes d’exportation du pays. Le gros problème de ce produit agricole reste la transformation. Et c’est dans cette aventure que s’est lancé l’artisan chocolatier Axel Emmanuel.