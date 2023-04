Les raisons des tensions entre Pékin et Taipei

Les exercices militaires de la Chine ont été déclenchés après une rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Kevin McCarthy.

Pékin avait lancé samedi ces exercices pour une durée de trois jours, lors desquels des simulations de frappes ciblées et un exercice d'encerclement de l'île autonome ont eu lieu.

Une réponse

La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949 et vise donc cette réunification.

En août 2022, après la visite à Taipei de Nancy Pelosi, prédécesseure de McCarthy, Pékin avait déjà mené des manoeuvres militaires autour de Taïwan.

L'analyse de David Rigoulet-Roze

David Rigoulet-Roze chercheur associé à l'IRIS (l'Institut de relations internationales) revient sur l'histoire territoriale et coloniale entre la Chine et Taiwan, mais aussi sur l'importance géo-politique et économique de l'île qui permettent de mieux comprendre les manoeuvres chinoises.

Selon lui, avec ces opérations, les derniers exercices militaires notamment, Pékin cherche entre autre à montrer qu'elle a toujours une posture intrangisante en ce qui concerne le dossier de Taïwan.

Un objectif précis

Après l'annonce par Pékin de la fin de ses importantes manoeuvres militaires,Taipei a signalé que des navires de guerre et des aéronefs chinois se trouvent toujours autour de Taïwan.

Selon, le ministère taïwanais de la Défense, la Chine a mobilisé "des aéronefs militaires et a traversé la ligne médiane depuis le nord, le centre et le sud" en référence à la frontière officieuse qui sépare la Chine continentale de Taïwan.

Ecoutez l'analyse d'Antoine Bondaz

Selon Antoine Bondaz, chercheur à la fondation pour la recherche stratégique, et spécialiste de la Chine, la volonté de Pékin est de "parvenir à prendre le contrôle de Taïwan" et se dote des capacités de recourir à la force si elle le souhaite.

De son côté Washington, qui avait appelé à plusieurs reprises la Chine à faire preuve de retenue, a envoyé lundi le destroyer américain USS Milius en mer de Chine méridionale revendiqué par Pékin pour y conduire une "opération de liberté de navigation". Une opération que la Chine a immédiatement dénoncée.

A en croire Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, "l'indépendance de Taïwan et la paix et la stabilité dans le détroit Taïwan s'excluent mutuellement". Pékin accuse en effet Taipei et les "forces étrangères" soutenant l'île - sans les nommer - d'être à l'origine des tensions.