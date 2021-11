Chine (République populaire de)

La République populaire de Chine est un État communiste, centralisé, dirigé par le Parti communiste chinois (PCC). Elle est devenue la deuxième puissance économique mondiale en 2010 et le pays le plus peuplé au monde.

La Chine est peuplée de plus de 1,3 milliards de personnes, ce qui représente pas moins d'un cinquième de la population mondiale. Avec 9500000 km² de surface, le pays est l'un des plus grand du monde et partage ses frontières avec quatorze autres États: le Vietnam, le Laos, la Birmanie, l'Inde, le Bhoutan, le Népal, le Pakistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Kazakhstan, la Russie, la Mongolie et la Corée du Nord. La Chine est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.