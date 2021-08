L'avenir des relations économiques entre l’Afrique et les États-Unis

Les volumes d’échanges restent globalement faibles, si on les compare à la Chine, pourtant les États-Unis ne sont pas si mal placés par rapport aux nations européennes. Ce Sommet avait pour thème cette année : "Des nouvelles voies vers un partenariat économique plus fort entre les États-Unis et l’Afrique" et s’est concentré sur l’occasion unique pour la nouvelle administration américaine et ses partenaires africains de réinitialiser et de redéfinir leurs relations.

Plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains, des ministres y ont participé, de même que des représentants du secteur privé des États-Unis et du continent africain.

Accords avec la Chine

A l’issue du sommet, le débat a porté donc sur la poursuite de ces relations économiques. Les États-Unis ont souligné ce qu’ils estiment être l’impact négatif, pour les États africains et sur le long terme, des accords conclus avec la Chine.

Écoutez à ce sujet, Marissa Scott-Torres, porte-parole du département d'État américain. Elle est interrogée par Eric Topona.

