Chelsea-Bayern: une affiche aux allures de revanche

Conformément au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Bayern Munich affrontera en double confrontation le FC Chelsea.

Un adversaire que le club bavarois connait bien pour l’avoir affronté en finale de la Ligue des champions à la saison 2012-2013. Une finale que les Blues ont remporté à l'issue des tirs au but ( (1-1: 4-5):

Pour les huitièmes de finale, le match aller se jouera le 19 février à Londres. Le Bayern s’apprête à ce rendez-vous important comme l’explique l’entraineur du Bayern Hansi Flick :

"Je pense qu’en huitièmes de finale, il n’ y a plus d’adversaires faciles. Et Chelsea est un nom connu sur le plan international. Et il y avait des joueurs au fil des années qui étaient très intéressants. Biens sûr, notre objectif est d’atteindre les quarts de finale. Nous devons aborder cela attentivement afin de leur tenir tête dans les deux matches"

Le Paris Saint-Germain à Dortmund

Le club champion de France dont l’entraineur Thomas Tuchel, n’est autre que l’ancien coach du Borussia Dortmund. Un moment des retrouvailles, des retrouvailles salées tant l’histoire entre Thomas Tuchel et le club de la Ruhr s’est mal terminée en 2017. On écoute ce qu’en pense Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund :

Le coach parisien Thomas Tuchel

"Nous ne jouons pas contre Thomas Tuchel, nous jouons contre le Paris St Germain. Et maintenant, il est entraîneur au PSG et fait son travail là-bas. Et bien sûr, nous allons bien l'accueillir ici à Dortmund."

Le RB Leipzig affrontera Tottenham

En effet, le club anglais finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, est actuellement entrainé par Jose Mourinho. L’un des 5 entraineurs européens qui ont gagné la prestigieuse Ligue des champions avec deux clubs différents. Julian Nagelsmann, entraineur du RB Leipzig est confiant:

"Un entraîneur de classe mondiale, une équipe avec beaucoup de titres. Un club efficace, non seulement sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif . Nous avons suivi le tirage au sort à la télévision. Mais maintenant, nous sommes très heureux. Bien sûr, ce n'est pas un tirage facile. Mais nous sommes très impatients de les affronter . Je suis très excité et je crois que les matchs seront très excitants."

Il faut noter que trois clubs allemands vont participer aux 16es de finale de la Ligue Europa. L’Eintracht Francfort affrontera le club autichien Salzbourg. Le VfL Wolfsbourg jouera contre les Suedois de Malmö, et Bayer Leverkusen reversé en Ligue Europa fera face au club portugais, le FC Porto.