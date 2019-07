Chaud devant ! L'Allemagne sous les tropiques

C'est jeudi que le mercure devrait battre tous les records. Selon le service météo allemand, il oscillera entre 37 et 40 degrés, voir plus. La région de Bonn-Cologne, d'où nous émettons, devrait particulièrement souffrir de la chaleur.

Souffrir c'est bien le mot - il suffit d'observer les collègues ! Il faut dire que le sommeil n'est pas vraiment réparateur quand les nuits sont tropicales. Pourtant les météorologues conseillent de se lever et de travailler plus tôt que d'habitude, lorsque les températures sont encore supportables.

Parler du beau temps et de la canicule

Boire, boire, boire est le conseil numéro 1 pendant la canicule

Alors que pendant des décennies, les Allemands se sont demandés comment conserver la chaleur dans leur appartement, ils s'interrogent désormais sur comment créer LE courant d'air idéal. Faut-il ouvrir ou fermer les fenêtes, aérer la nuit ou en journée, utiliser un ventilateur ou la clim ? La canicule et ses désagréments permettent de meubler sans problème une conversation qui menace de s'éteindre... ou les colonnes des journaux lorsque les rédactions se vident pendant les vacances. La presse rivalise d'idées et de bons conseils pour tenir le coup : boire beaucoup et régulièrement, manger léger et éviter de s'exposer directement aux rayons du soleil.

A quoi ressemblera la ville du futur ?

Pour éviter que le soleil ne brille dans votre chambre, tous les moyens sont bons !

A en croire l'édition du jour du journal local de la ville de Cologne, ces conseils sont d'autant plus vrais pour les citadins. Selon une experte citée par le quotidien, dans les centres villes où les gens habitent les uns sur les autres, il peut faire jusqu'à 10 degrés de plus qu'en périphérie ! Appartements, place du marché, arrêts de bus ou parcs : la grande question est de savoir comment rendre tous ces lieux supportables en cas de grosses chaleur. Et sur ce point, les grandes villes du nord peuvent assurément s'inspirer du Sud : de l'art de baisser les stores au bon moment à la façon de construire des immeubles avec des matériaux qui gardent la fraicheur, tout y passe - sans oublier la sieste sacrée de l'après-midi, une pratique qui jusqu'ici faisait souvent sourire ... ou enrager des Allemands habitués aux étés pluvieux et tempérés.